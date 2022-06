Det starter et sted: Meget står på ryggen af fiskeri og landbrug

THISTED:Fødevarer fra landbrug og fiskeri er vigtige forudsætninger for en stor del af den øvrige produktion i Thisted kommunes virksomheder.

Med det for øje konstaterede borgmester Niels Jørgen Pedersen meget klart, at "meget står på ryggen af landbrug og fiskeri" set i forhold til de produkter, der sælges ud af kommunen.

- En stor del af de produkter, der sælges ud af kommunen, kommer fra vores fødevarevirksomheder og fra deres følgeindustrier, sagde borgmesteren i et indlæg ved åbningen af Food & Bio Cluster Denmarks nye kontor i Thisted - det tiende i rækken af lokale kontorer, der skal styrke den nationale fødevareklynges muligheder for at agere med lokalt afsæt, men samtidig have adgang til at etablere relationer til andre lokalområder som del af et nationalt netværk .

Kontoret tager over efter Food Cluster Thy, der blev stiftet i april 2019 som omdrejningspunkt for klyngedannelse indenfor udvikling af fødevarer i Thy. Sigtet var at skabe bæredygtig vækst målt på økonomi, arbejdspladser og vækst i virksomhederne indenfor de lokale fødevareerhverv.

- Men tidligt begyndte vi at tale om, hvordan vi kunne blive del af en national fødevareklynge. Det er der arbejdet målrettet hen imod. Vejen og processen har været lang, men det er godt nu at være del af noget større med adgang til mere viden og større ressourcer, sagde borgmesteren og tilføjede, at dette ikke bliver mindre vigtigt set i lyset af, at en tredjedel af beskæftigelsen i kommunen enten ligger i de primære fødevareerhverv, landbrug og fiskeri, eller i de virksomheder, der baserer sig på dem.

For et følge op på ønsket om at blive del af noget større, og for at sikre, at Thisted Kommune bliver del af en blandt flere nationale "superklynger" blev det i marts i år besluttet af likvidere Food Cluster Thy og flytte foreningens værdier, projekter og en medarbejder til Food & Bio Cluster Denmark og dermed blive del af et større klyngesamarbejde med muligheder for at skaffe bedre adgang til samarbejdspartnere, midler og for bedst muligt at kunne servicere kommunens fødevarevirksomheder.

Som dele af partnerskabsaftalen følger en fortsat lokal forankring i form af et satellitkontor i kommunen samt et årligt kommunalt tilskud på 840.000 kroner frem til udgangen af 2025, hvor samarbejdsaftalen med Food & Bio Cluster Denmark udløber.

Samarbejdsaftalen mellem kommunen og Food & Bio Cluster Denmark blev godkendt i kommunalbestyrelsen i maj. Dog ikke i fuld enighed, 19 stemte for, mens fire var imod. Tre medlemmer undlod helt at tage stilling.

Lars Visbech Sørensen, adm. direktør i Food& Bio Cluster Denmark præsenterede den nationale klynge og understregede, at Thy nu er del af en sammenhæng med netværker andre steder i landet i kraft af et samarbejde, hvor aktiviteterne i klyngen skal blive til værdi i den enkelte virksomhed.

Med tankefor den innovation, der også præger fødevareerhvervene og de tilknyttede virksomheder bemærkede borgmesteren, at hele området går mod nye tider.

- Man kan lave mælk uden køer, fars uden kød og is uden fløde - og nogen skal finde ud af, hvordan vi får tingene til at fungere sammen, sagde Niels Jørgen Pedersen.