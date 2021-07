Det stormer fremad for Gråskæg: Thy-maskot kommer rundt i hele landet

SNEDSTED:- Jeg havde en drøm om at komme ud og fortælle om Thy og på en måde give Thy en masse igen. Vi har så mange fantastiske ting her, men der var ikke så mange, der formidlede det i børnehøjde.

Sådan siger 38-årige Torben Graa, der bor i Snedsted med sin kone og tre børn.

Hvis du har været til byfester eller markeder rundt omkring, har du muligvis set ham. Måske ikke som ”Torben Graa”, men som den lattermilde maskot Gråskæg, der bor i en hytte i Nationalpark Thy.

Torben Graa har stor succes med Thy-maskotten Gråskæg.

Torben Graa ”sprang ud” med maskotten Gråskæg i november 2018, og siden har figuren, som Torben Graas dengang otteårige søn tegnede skitsen til, på en lærerig og ”gråskæg” måde fortalt børn om naturen i Thy og om Thy generelt.

- Jeg ser mig selv som en ambassadør for Thy og for at få børn i hele Danmark til at sige, at vi vil Thy og op på ferie til Gråskæg, siger Torben Graa.

Og Gråskæg er da også blevet til en stor succes for Torben Graa. Det er nemlig ikke længere kun til lokale arrangementer og begivenheder, at Thy-maskotten optræder.

Gråskæg fortæller børn om naturen i Thy og om Thy generelt på en lærerig og ”gråskæg” måde.

Torben Graa havde ikke regnet med, at maskotten Gråskæg skulle blive så stor en succes, også uden for Thy.

Torben Graa har været rundt som Gråskæg i store dele af landet, eksempelvis i forbindelse med byfester, på musikscener eller i storcentre. For nylig var han til ”Familiedage” hos Smukfest i Skanderborg, og der bliver ved med at komme nye arrangementer rundt om i Danmark i kalenderen.

- Det drøner derud af lige nu. Det er helt vildt. Jeg bliver kontaktet af forældre, som spørger, om jeg vil sende en hilsen til deres børns fødselsdage.

- Jeg blev også kontaktet af en 9. klasse på en skole omkring Aarhus, der spurgte, om jeg ville sende en hilsen til deres afslutning. Jeg var åbenbart blevet trendy i deres klasse, siger Torben Graa og fortæller, at der også er mange, der følger Gråskæg på diverse sociale medier.

Kan leve af det

I øjeblikket har Torben Graa faktisk så travlt med Gråskæg, at han kunne leve af det. Den 38-årige thybo er dog meget opsat på fortsat at arbejde fuldtid som sælger hos DLG, hvor han har været i 17 år.

- Jeg tænker ikke, at jeg nogensinde vil lægge jobbet ved DLG på hylden, for det er to forskellige tidspunkter af døgnet, det foregår på. Jeg ville bare få en masse timer, hvor jeg skulle sidde derhjemme, siger Torben Graa.

- Jeg havde en drøm om at komme ud og fortælle om Thy og på en måde give Thy en masse igen.

Da han kom ud med Gråskæg, havde han ikke forventet, at maskotten skulle blive så stor en succes, også uden for Thy. Han tror, at det var sin medvirken med Gråskæg i talentkonkurrencen ”Danmark har talent”, som var med til at give maskotten medvind, for selvom han ikke kom videre i programmet, fik mange danskere alligevel set Thy-maskotten.

- Jeg er også meldt til at deltage i ”X Factor”-audition med Gråskæg, for han synger faktisk ret godt. Jeg regner ikke med at komme videre, men måske er jeg heldig at blive vist på tv, siger Torben Graa, der også har en aftale med Sebastian Klein om at optage videoafsnit om naturen i Nationalpark Thy sammen med Gråskæg.

Torben Graa er spændt på, hvad Gråskæg kan føre med sig, men lige nu nyder han bare at gøre en masse børn glade.

- Børn er noget af det bedste i hele verden og noget af det sjoveste. De er bare gode til at give igen og smile, og jeg kan mærke på dem og se i deres øjne, når jeg er på vej i den rigtige retning. De er et godt publikum, for de er ærligheden selv, siger Torben Graa.