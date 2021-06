Det utænkelige er sket for ikonisk Thisted-øl

THISTED:Det burde ikke kunne ske, men nu er det utænkelige alligevel sket. Thisted Bryghus har tømt sine lagre af porse, og dermed er det ikke muligt at brygge hverken den ikoniske Porse Guld eller den senest tilkomne slægtning, Sweet Gale. I hvert fald ikke før, der er plukket mere af den porse, der er den vigtigste smagsgiver til de to øl.

- Vi er aldrig tidligere løbet tør for porse, siger direktør Aage Svenningsen, Thisted Bryghus, med tanke for, at bryghuset hvert år siden 1984, hvor Porse Guld så dagens lys, har haft folk i marken for at sikre beholdningerne af porse til det kommende år.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og forklaringen på bryghusets akutte porsekrise skyldes helt enkelt, at der er solgt langt flere Porse Guld og Sweet Gale - engelsk for porse, end der blev samlet porse til sidste år.

- Vi samler porse til det næste års produktion og lidt ekstra til lager. Normalt er efterspørgslen på de to øl forholdsvis jævn, men bare ikke i det seneste år. På grund af corona-nedlukningen har vi solgt meget lidt fadøl, men til gengæld er forbruget af flaskeøl steget, og det er med begejstring, at vi også har solgt mere porseøl. Så meget mere beklageligt er det, at vi lige nu ikke kan levere, siger Aage Svenningsen.

For at komme ud af den akutte råvarekrise arrangerer bryghuset en ekstraordinær porseplukning 25. juni. Den dag skal der ikke brygges øl, for samtlige medarbejdere skal i marken for at samle cirka 100 kilo porse på det traditionelle høststed ved Tvorup Hul.

- Når porsen er i hus, kan vi efter seks til otte uger genoptage produktionen af porseøl, og så er vi klar med nye produkter medio august, forklarer Aage Svenningsen.

Over to dage i slutningen af august sendes der igen plukkere ud. Denne gang fra bryghusets korps af frivillige porseplukkere.

- Normalt plukker vi op til 150 kilo porse, men i år skal der også plukkes til lager, så vi i alt samler omkring 300 kilo, siger Aage Svenningsen.

Thisted Bryghus fremstiller årligt 200.000 flasker Porse Bryg på 0.33 liter flasker. Hertil kommer yderligere 100.000 flasker Sweet Gale, som tappes på halvliter flasker.

- Der går fem gange mere porse til en Sweet Gale end til en Porse Guld, så de rykker også i vores lager af porse, forklarer Aage Svenningsen, der ser situationen som noget positivt.

- Det fortæller noget om, hvad de to produkter kan og at flere og flere forbrugere får smag for dem. Det giver øget genkøb - og så sælger vi mere.

Aage Svenningsen tilføjer, at bryghusets øvrige øl, der er brygget på råvarer samlet i Nationalpark Thy, gran, birkeblade, havtorn og hyben blandt andet, fremstilles som hidtil.

- Her er der ingen problemer med råvarerne, vi er kun ramt på porsen, siger han.