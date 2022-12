Det var bare alt for glat: Is på vejen og en 131 meter lang transport duer ikke

HANSTHOLM:Med en totalvægt på 182 tons og en samlet længde på 131 meter skal der ikke være den mindste tvivl om føre og vejforhold.

Og det var langt fra tilfældet mandag formiddag, hvor timerne gik, inden det over middag definitivt blev besluttet, at det ikke var forsvarligt at gennemføre transporten af en 115,8 meter lang møllevinge - den første af tre, som skal køres fra Hanstholm Havn til testcentret i Østerild, hvor de skal monteres på en Vestas-testmølle.

Yderligere tre vinger til en Siemens-mølle skal samme vej. De er næsten ligeså lange, 115 meter

Fra morgenstunden var alt klar, lige med undtagelse af en uberegnelig faktor. Vejret. Et kraftigt islag var den faktor, der gjorde udslaget - og som sidst på formiddagen udløste beslutningen om ikke at køre nogen steder med den 115,8 meter lange møllevinge.

115,8 meter møllevinge klar til afgang på Hanstholm Havn, men mandag var vejr- og vejforhold til til at køre med en transport med en totalvægt på 182 tons og en samlet længde på 131 meter. Foto: Bo Lehm

- Sikkerheden kommer i første række, og vi tager ingen chancer her, forklarer Gert Overgaard Madsen fra transportfirmaet Torben Rafn A/S, som udføre vingetransporterne.

Vingetransporten kunne godt komme væk fra Hanstholm Havn. Her var vejene saltede og fremkommelige, men omkring testcentret i Østerild var vejene så tilisede, at det end ikke kom på tale at gøre forsøget. Når det kører, skal det køre 110 procent sikkert og er det ikke tilfældet, så hellere vente.

Beslutningen om ikke at køre nogen steder betød samtidig, at de i alt 10 mand, foruden Gwert Overgaard Madsens egne folk også de, der kører følgebilerne, først ruller ud på turen fra Hanstholm Havn, forbi Ræhr og videre ad Hjardemålvej til testcentret i Østerild Plantage tirsdag morgen.

- Vi havde en plan for mandag. Den kunne ikke gennemføres, så nu har vi en ny plan, siger Gert Overgaard Madsen og tilføjer, at der som regel altid er tænkt i alternative planer for de store transporter for det tilfælde, en af planerne ikke kan gennemføres.

Den 131 meter lange transport fylder så meget, at vejen er lukket for øvrig trafik, når den store vinge først ruller derudaf. Og 115,8 meter er ikke bare lige at køre afsted med.

- Spidsen af vingen rager 50 meter bagud. Det er noget, der skal tages hensyn til, når vi skal gennem rundkørslerne på turen. Derfor kører vi dagslys, siger Gert Overgaard Madsen.