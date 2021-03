Det var en glædens dag ved genåbning i Hurup

HURUP:Så kom dagen da detailbutikkerne i Hurup måtte genåbne.

Læsernes udsendte var forbi flere butikker i Hurup hvor det samstemmende lød at det var en glædens dag at man atter måtte åbne butikkerne for kunderne.

Hurups gågade var smykket med flotte dannebrogsflag, masser af varer udstillet foran butikkerne - og ikke at forglemme de mange mennesker som færdedes i gågaden.

Der har jo ikke været åbent siden ved juletid og mange havde først fået muligheden nu at få byttet f.eks. julegaver.

Hos ”Din Tøjmand” i Hurup fortæller indehaver Henrik Baun, at de fra de åbnede har haft en lind strøm af kunder i butikken hvor det har været halt om halvt med bytning af julegaver og almindelig indkøb. Hos ”Hos Thea” fortæller Thea Gravesen, at det er snart ikke til at sætte ord på hvor dejligt det er at de har fået lov til at åbne igen.

- Vi har virkelig savnet vore kunder, siger Thea Gravesen.

Det samme lød fra Trine Smed Kobberø hos ”Imerco”.

Hos ”Butik Backstage” kunne det bestemt heller ikke skjules at det var en glædens dag.

- Vi har savnet vore kunder og vi er helt klar til både at bytte julegaverne og ellers servicere kunderne med hvad de ønsker, fortæller ejeren af butikken, Jette Kirkeby.

Hos ”Hurup Ure Optik Guld og Sølv” er man også glade for genåbningen.

- Vi har måtte have nødåbent for brugere af briller, men selve butikken har været lukket, så det er rigtig skønt at tingene er ved at normalisere sig igen fortæller medindehaver Ulla Svendsen.

Alle butiksejerne i Hurup er enige om at det er glædelig at der atter må holdes åbent.

Også i ”Boutique Nico La” lyser glæden ud af indehaver Dorthe Laursen at butikken atter er åben og der igen er kontakt til kunderne.