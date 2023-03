Det var kæmpe pram læsset med, da den kolliderede med fiskekutter

STRANDBY/HIRTSHALS:Det var en 100 meter lang og 33 meter bred pram, som fiskekutteren FN219 Vibima tirsdag morgen omkring klokken 5.30 kolliderede med i Skagerrak.

Prammen stammer fra det belgiske firma Sarens, som beskæftiger sig med konstruktion, og den var læsset med et vindmøllefundament, da kollisionen skete.

Det oplyser politikommissær Lars Jensen, Nordjyllands Politi.

De to fiskere på kutteren blev efter sammenstødet bjærget af et andet fartøj, hvorefter fiskekutteren gik til bunds. Ifølge politikommissæren tog prammen ikke nævneværdig skade af sammenstødet og sejlede efterfølgende til Thyborøn.

Lys og radar

Lars Jensen fortæller, at politiet har afhørt mandskabet på den hollandske slæbebåd, som bugserede den store pram. Under afhøringen fortalte mandskabet, at der var korrekt belysning på begge fartøjer.

- Deres forklaring er, at både pram og slæbebåde har haft monteret det markeringslys, der skal være efter gældende love, siger han.

Ifølge Lars Jensen forklarede besætningen også, at fartøjerne havde radarsendere, som levede op til de gældende regler.

- Der er på slæbebåden, det ved jeg, men om der også er en AIS-sender på prammen, det er det, der er det springende punkt, siger politikommissæren.

Myndighederne arbejder nu videre med at få fastslået, om belysning og radarudstyr på prammen var i orden på kollisionstidspunktet.

Denne del af efterforskningen står Den Maritime Havarikommission og Søfartsstyrelsen for.