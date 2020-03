Det var ret dumt: Tyv tabte sin pung

BEDSTED:Om politiet tilbød at betale en tyvs bøde er uvist, men de fandt i hvert fald tyvens pung efter et indbrud i en gravemaskine. Indbruddet skete mellem mandag og tirsdag. Politiet kan nu sigte en 56-årig mand, som jo var ganske let at finde, for indbrud og for at have snuppet noget værktøj.