Detailhandel anno 2022: Sådan bestemmer Tiktok, hvad Pia har på hylderne

THISTED:Hvad betyder Tiktok og Harry Potter, når man skal drive butik i 2022?

En hel del, viser det sig.

I hvert fald har Pia Møller Samsø tydeligt mærket indflydelsen fra begge dele i butikken Angeli, der har fået vokseværk og fredag er åbnet i nye lokaler i Frederiksgade i Thisted.

- Vi har haft travlt, faktisk allerede inden vi åbnede her til formiddag. Der har været mange inde, også mange ansigter, som vi aldrig har set før, fortæller Pia Møller Samsø, mens hun viser rundt i de rummelige lokaler på den nye, synlige adresse ved gågaden.

I Angeli er hylderne fyldt med krystaller, røgelse, englekort og andet godt, der hører det alternative univers til. Og det har fænget de unge, forklarer Pia Møller Samsø:

- De unge fortæller, at deres mødre også har haft samlinger af krystaller, røgelse og lotusstager, da de var unge, men de har smidt det hele ud. Men det er det samme, der hitter i dag, siger hun og fortsætter:

- Hvis man for eksempel tager Morning Star-røgelse, så er det noget af det, jeg selv husker fra dengang, jeg var ung - og vi er nok blandt de butikker i Danmark, der fortsat sælger mest af det.

På åbningsdagen i den nye butik i Frederiksgade stod der kunder i kø og ventede på, at dørene skulle gå op. Foto: Bo Lehm

Nogle af de unge piger, der kommer ind i butikken, fortæller at de er blevet inspireret af Harry Potter, men der er også en anden stor indflydelse, der har været med til at præge efterspørgslen:

Tiktok.

- På et tidspunkt fik vi pludselig mange kunder i butikken, der efterspurgte karneol (en rød krystal, der siges at give selvtillid, livsglæde og gå-på-mod, red.). De ville mere eller mindre alle sammen have karneol, og vi kunne ikke bestille hjem hurtigt nok. Til sidst spurgte jeg direkte, hvad der var på færde, og svaret var, at de havde set det på Tiktok, forklarer Pia Møller Samsø.

Siden har hun sammen med det øvrige personale forsøgt at følge med i, hvad der rør sig på den sociale video-platform, så de kan være sikre på at have nogle af de ting hjemme, der begynder at trende.

Det kan godt betale sig, for de unge ved, hvad de vil have.

- Mange af dem, der kommer ind, ved faktisk mere end os og de krystaller, som de kommer og spørger efter. De har haft god tid til at sætte sig grundigt ind i tingene, siger hun og tilføjer:

- Vi havde én, der kom ind for at købe gave til en konfirmand, der udelukkende havde ønsket sig krystaller i konfirmationsgave - og kunne gæsterne ikke finde ud af at købe krystaller, så ønskede hun sig i stedet penge, så hun selv kunne købe dem.

Der kan dog også være lidt mere alvorlige grunde til, at de unge søger svar i det alternative univers. For Pia Møller Samsø er der ingen tvivl om, at corona har en finger med i spillet, når det kommer til den voksende interesse blandt de helt unge kunder:

- Især under coronanedlukningen mærkede vi, at de unge havde meget tid til at fordybe sig, og så har de fået øjnene op for krystaller. Vi har også unge kunder, der kæmper med social angst, især efter corona, og der kan krystallerne være med til at give dem noget ro.

I forbindelse med flytningen til de nye lokaler har Angeli oprustet på medarbejdere, så der nu, udover Pia Møller Samsø, er to ansatte og to ungarbejdere plus en praktikant, der efter planen skal starte i fleksjob.