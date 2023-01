Detektorfund gav pote: Guldring fra1400-tallet er danefæ

VESTER VANDET: Hvad er det, ud over at være en tydeligvis gammel ring af guld.

Svaret på det spørgsmål kræver fagfolk. Lige fra manden i marken med metaldetektoren, som fandt ringen, til de museumsfolk, der kan sætte fundet ind i en historisk sammenhæng.

Nationalmuseet åbner 4. februar en udstilling om "Jagten på danmarkshistorien" udstillingen fortæller om nogle af de mennesker, der med deres metaldetektor bogstavelig talt er med til at grave fortiden frem, men også om arbejdet med at afkode fundet.

Det er tilfældet med den guldring, John Møller fandt ved Engholm i Vester Vandet Sogn. Ringen er i fin stand, har tydelige brugsspor, den har inskription og er yderligere udsmykket med et religiøst motiv.

Museumsinspektør Kirstine Pommergaard, Nationalmuseet, kan fortælle mere om ringen fra Engholm - og lidt om, hvorfor den er endt der.

Motivet på ringen er en korsfæstelsesscene, og indskriften på ydersiden af ringbåndet, som skal læses mod uret, lyder:

Ihc xPc NAZAR(E)(N)US. Det betyder: Jesus Kristus, Nazarener. Kristusmonogrammet er givet med månesigma, c, for s, hvad var almindeligt i middelalderens brug af græsk. Det sammenblander desuden latinske med græske tegn, forklarer Kirstine Pommergaard.

- Denne type af ringe kendes fra 1200-1500 tallet. De har forskellige kristne motiver, blandt andet den korsfæstede Kristus’ ansigt og Maria med barnet. Nogle ringe har indskrift både uden på og inden i og indskriften kan have haft særlig religiøs eller måske magisk betydning for dem, som bærer ringen, forklarer museumsinspektøren.

Ringen fra Engholm er dateret til 1400-tallet. Den er meget slidt, og måske er den indre hemmelige tekst ikke bevaret, simpelthen fordi den er slidt væk.

- Sliddet på ringen vidner om, at den har været brug længe og nok har haft en særlig betydning for dem, der har båret den. Hvem, der har båret ringen er mere vanskeligt at sige, men vi har skriftlige kilder, som fortæller, at denne type af ringe i 1400-tallet kan være givet til nonner i Birgittinerordnen, oplyser Kirstine Pommergaard.

Om det også gælder ringen fra Engholm kan ikke afgøres. Det eneste middelalderkloster, som kendes fra Thy, lå i Vestervig og var tilknyttet Augustinerordnen. Ringen er sandsynligvis lavet herhjemme, men er formentlig fremstillet efter byzantinske forbillede.

Fundet viser, at når de rigtige folk henholdsvis finder og tolker tingene, der kan en lille ring af guld også fortælle en spændende historie.