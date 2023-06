DF om ny skolestruktur: Ændringer kun med bredt flertal

THISTED:- Det bliver ikke min stemme, der sikrer et snævert flertal bag en ny skolestruktur. Hvis der skal ske ændringer, er det en beslutning, der skal træffes af et bredt flertal i kommunalbestyrelsen.

Det er meldingen fra Dansk Folkepartis Ib Poulsen. Han gik til valg på at bevare skoler, ikke lukke dem, men var også med til at vedtage et budget, hvor der skal findes 9,6 mio. kroner på skolestrukturen.

- Det vil sandsynligvis kræve skolelukninger. Når kommunalbestyrelsen vedtager et budget, der rummer den mulighed, bør der også være et flertal for at udmønte den del af budgettet. Derfor skal min stemme ikke være hverken den 14., 15. eller 16. stemme for en ny skolestruktur. Der skal være et markant flertal for det, ligesom der var flertal for budgettet, siger Ib Poulsen.

Han tilføjer, at hvis DF bliver en del af et bredt flertal bag en ny skolestruktur, vil det også give ham indflydelse på, hvordan en ny skolestruktur bør udformes.

- Hvis nogen er kommet i tvivl om skolestrukturen, burde de ikke have lagt stemmer til budgetforliget. 9,3 mio. kroner kan ikke findes på småjusteringer indenfor den eksisterende skolestruktur, og det vil i hvert fald ikke give penge til mere kvalitet i skolerne. Tanken var, at vi også skal skabe en faglig bæredygtig skole og ikke alene en økonomisk bæredygtig skole. Og det kræver nogle penge, siger Ib Poulsen.

Med en måned til, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til skolestrukturen - det sker på mødet 27. juni - tør Ib Poulsen ikke komme med et bud på, hvordan en beslutning kommer til at se ud.

- I første omgang må Venstre og konservative finde et fælles fodslaw i sagen. Det er de to partier, som har den udfarende kraft. Også til at tage den nødvendige snak med de øvrige partier, som skal med, hvis vi skal have den brede politiske tilslutning til den løsning, det ender med, siger Ib Poulsen.