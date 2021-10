DF-veteran drømmer om borgmesterkæden: Afviser at pege på Venstres kandidat

THISTED:Står det til Dansk Folkeparti, kan Thisted meget vel blive malet gul efter 16. november.

Den rutinerede DF-politiker og spidskandidat Ib Poulsen melder sig nemlig ind i kapløbet om borgmesterkæden, når konstitueringen går i gang på valgnatten.

- Vi har et borgerligt flertal, og derfor burde vi også have en borgerlig borgmester. Men DF kommer ikke til at pege på Venstres spidskandidat til borgmesterposten, fastslår Ib Poulsen.

I stedet spiller han sig selv ind på banen som mulig kandidat:

- Jeg mener selv, jeg er et godt bud på en borgmester, der kan samle de borgerlige, men også et bredt byråd. Vi har set, hvor snævert det har været de seneste år, hvor Socialdemokratiet og Venstre stort set har holdt de 12 andre byrådsmedlemmer udenfor.

Heller ikke ved dette valg har DF indgået valgforbund med Venstre, der ved seneste valg pegede på Ulla Vestergaard (S) til borgmesterposten:

- Selvfølgelig skal vi have en bred konstituering, hvor Socialdemokratiet også er med, men vi vil ikke bruge borgerlige stemmer til at sætte en socialdemokrat på borgmesterposten, begrunder Ib Poulsen.

Dansk Folkeparti har i stedet indgået valgforbund med Nye Borgerlige, mens Venstre sidder i valgforbund med Konservative, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Men ifølge Ib Poulsen kan meget nå at ændre sig på valgnatten:

- Venstre og Konservative er godt nok gået i valgforbund og har underskrevet en eller anden erklæring, men jeg mener, de forsøger at føre vælgerne bag lyset ved at fortælle dem, at de nu står sammen, for det holder kun til 16. november kl. 20. Jeg har været med i så mange år, så det er jeg ikke i tvivl om vil ske, siger han.

Dansk Folkeparti går til valg på en bred vifte af velkendte DF-værdier. Herunder vil man fortsat have stort fokus på ældreområdet:

- Selvfølgelig skal der være et køkken på alle plejecentre, og så vil vi gerne have genindført klippekortsordningen, fordi vi synes, det kan give de ældre nogle muligheder for at forsøde tilværelsen, siger Ib Poulsen.

Derudover står også handicapområdet til et løft, hvis det står til Dansk Folkeparti.

- Vi får flere og flere handicappede, og det kræver at vi laver nogle flere tilbud lokalt. Det er et område, vi er nødt til at give et løft.

Dansk Folkeparti vil arbejde for at bevare de eksisterende skoler, og så vil de også se på skolen i Klitmøller og mulighederne for at gøre skolen kommunal:

- Vi vil gerne have folk til at flytte til området, og Klitmøller er blevet in. Nu har vi fået byggegrundene til det, men vi skal også have pasningsmuligheder og skole, der kan rumme de elever, der er, siger han.

Samtidig er Hanstholm Havn er vigtigt fokusområde for partiet.

- Hanstholm Havn og fiskeriet har det hårdt på grund af Brexit. Derfor vil vi arbejde for at få etableret en færgeforbindelse til Norge, da det vil give et løft til havnen og lokalområdet.

Et andet emne, der er meget oppe i tiden, og som DF også har et klart standpunkt på, er naturnationalparkerne. Især når det kommer til dyrevelfærden i forbindelse med sådan et projekt:

- I Dansk Folkeparti går vi stærkt imod, at man har indhegnet vild natur med tamme heste og kører, der sulter. Vi har Danmarks største nationalpark, og vi skal ikke have den slags sager, som man har set i Mols Bjerge.

DF vil bevare borgerskolen i Thisted, og på spørgsmålet om et havbadehotel i Vorupør er udmeldingen klar:

- Vi mangler overnatningsmuligheder i Thy, men vi skal ikke klistre kystlinjen til med bygninger. Den nuværende placering kan vi ikke se os selv i.