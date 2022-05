Diesel er guld

THISTED:Priseksplosionen på råolie giver sig udslag i, at tyve i Thy udsøger sig lette måder at skaffe sig især den dyre dieselolie. Efter at et kalkværk ved Hillerslev i weekenden blev lænset for olie til 48.000 kroner, er der nu også anmeldt tyverier fra modulholdepladsen på Høgevej i det nordøstlige Thisted, som også er sket i sidste weekend.

Mellem 6. og 9. maj blev der fra fem køletrailere stjålet mellem 700 og 950 liter dieselolie. Værdien opgøres til omkring 12.000 kr. Ligeledes i weekenden er der fra Alice og Knuds Køreskole på Dragsbækvej i Thisted stjålet dieselolie. Køreskolens lastbil er blevet tømt for brændstof. Tanken indeholdt 150 liter til en værdi af 2750 kr.