Dieseltyve blev stoppet af politiet: De lugtede langt væk af olie

THISTED:Hen over sommeren sidste år fik politiet den ene melding om tyveri af dieselolie efter den anden. Der blev stjålet tusindvis af liter, og det gik især ud over virksomheder i Thy og på Mors. Men en nat i september stoppede en politipatrulje en bil med en trailer.

I bilen sad to unge mænd på henholdsvis 24 og 31 år, begge fra Thy. De kom kørende ad Vestervigvej ved 02-tiden natten til 24. september. I traileren var der tomme tønder.

- Politiet vælger at anholde dem, fordi de lugter langt væk af olie, og fordi de også fandt udstyr, man kunne bruge til at suge olie med, samt elefanthuer og indbrudsværktøj. Det var politiets opfattelse, at de var på vej ud til et gerningssted, fortæller Cecilie Pedersen, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Det var hende, der førte sagen for anklagemyndigheden, da de to mænd forleden ved Retten i Holstebro stod tiltalt for en hel stribe af tyverier af både diesel og værktøj. Alene i perioden mellem 16. og 19. september havde de unge mænd, ifølge anklageskriftet, stjålet dieselolie fra syv forskellige firmaer, heraf seks i Nykøbing og et i Thisted.

Alt i alt var det lykkedes for de to thyboer at stjæle diesel og værktøj fra 13 forskellige firmaer samt dieselolie fra en olietank tilhørende en offentlig myndighed, inden de blev stoppet af politiet. Ifølge Cecilie Pedersen udgør den samlede værdi af det stjålne dieselolie og værktøj over 350.000 kroner.

At politiet efterfølgende var i stand til at koble de to mænd til de mange tyverier, skyldes hovedsageligt lokationsdata fra den ene af mændenes mobiltelefon, oplyser anklageren.

- Der er gps-data, hvor man kan se, hvor mobiltelefonen har været henne. Den var blevet brugt rigtig meget, så politiet har simpelthen kunnet kortlægge, hvor manden var henne, siger hun.

De to mænd, der i dag er henholdsvis 25 og 32 år, blev dømt for alle de forhold, de var tiltalt for. Begge blev idømt ni måneders fængsel, heraf tre månederS ubetinget fængsel og seks måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Anklageren havde nedlagt påstand om at få mændene dømt efter paragraf 286, tyveri af særlig grov beskaffenhed, med henvisning til, at der var mange forhold, og at det stjålne beløb sig til en ret stor værdi. Retten valgte dog kun at dømme mændene for tyveri.

- Jeg overvejer nu sammen med statsadvokaten, om vi skal anke dommen for at få det henført under paragraf 286, oplyser hun.

De to mænd modtog begge to dommen. De er ikke tidligere straffet.