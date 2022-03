Diffus mand på gaden vakte mistanke hos politiet: Nu er han sigtet

VESTERVIG:En 58-årig mand fra Thisted Kommune bevægede sig torsdag morgen rundt på gaden i Vestervig i diffus tilstand.

Politiet blev tilkaldt til stedet kl. 07:50, hvor de tog kontakt til manden. Det viste sig hurtigt, at manden var i besiddelse af nogle effekter, der så ud til at stamme fra Lægehuset Vestervig.

Dermed indså betjentene, at de med pågribelsen af manden uforvarende havde opklaret et indbrud, der blev begået mod lægeklinikken tidligere på morgenen, kl. 04:45.

Manden er nu blevet sigtet for indbruddet. Politiet er ved at afdække, om manden skal sigtes for yderligere forhold, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.