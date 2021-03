Digitale tæsk: Se hvordan Simon Kollerup håndterer tonen på de sociale medier

THY-MORS:Inkompetent, håbløs, fjols, idiot og klovn. Det er bare et lille udpluk af de drøje hug, erhvervsminister Simon Kollerup (S) får på de sociale medier - og udsnittet her er endda med de værste skældsord sorteret fra.

Øgenavnene dukker frem i den strøm af kritik, der lige nu rettes mod regeringen. Erhvervslivet gennemgår en historisk krise med nedlukning, lønkompensation og hjælpepakker, og mange erhvervsdrivende bliver stadigt mere desperate, efterhånden som genåbningen af samfundet og udbetalingen af den økonomiske hjælp trækker ud.

Mange har luftet deres frustration på de sociale medier, og der er blæst til angreb på erhvervsministeren. Oftest er diskussionen saglig og berettiget, men af og til bliver indlæggene ganske personlige, og nogle steder kammer kommentarsporerne altså over i øgenavne og besværgelser.

- Jeg har ikke noget imod, at tonen er hård, men jeg synes ikke, de personlige angreb hører hjemme i debatten, siger Simon Kollerup.

Han er selv en del af den generation, der er vokset op med sociale medier, og han har brugt platforme som Facebook aktivt i sin politiske karriere.

- Jeg har haft megen glæde og gavn af at bruge de sociale medier, særligt da jeg startede som politiker, hvor dem, der fulgte mig på Facebook, var lokale folk, der havde lyst til at dele deres holdninger eller skrive forslag til mig, siger han og tilføjer:

- Jeg kan huske, at jeg endda holdt en afstemning derinde om, hvilket billede, der skulle på min valgplakat.

Efter han har taget steppet op på nationalpolitisk plan, og måske især efter udnævnelsen til minister, kan han mærke, at der i nogle tilfælde er blevet større afstand, og dermed også en hårdere tone. Og han har da også, som andre politikere, været nødt til at sætte grænser og opstille regler for, hvad der er tilladt på hans Facebookside.

- Jeg kan sagtens stå på mål for min og regeringens politik, men hvis folk kun kommenterer med smileys, der brækker sig, eller med øgenavne, uden der er noget substans, så er det ikke en interessant debat, siger han.

Selvom det var svært i starten, er han blevet bedre til at håndtere, når kommentarerne bliver ubehagelige.

- Jeg er begyndt at blive ligeglad. I starten tog jeg det meget nært, når folk gik efter min person og kaldte mig grimme ting, men det fylder mindre for mig nu, siger Simon Kollerup.

Det kunne måske være nærliggende helt at trække sig fra de sociale medier, når det går så hårdt for sig; men det er ikke inde i erhvervsministerens overvejelser. Faktisk måske tværtimod:

- Jeg vil gerne vise mere af mig selv på de sociale medier og vise, at mit liv ikke bare er i jakkesæt på et stort kontor, men at det også er en gåtur i skoven, hvor der er tid til at reflektere, eller lave bål med mine børn, siger han.

Simon Kollerup blev sygemeldt i starten af året, og han skrev selv på Facebook, at der var tale om mavesår. Han har været tilbage på jobbet siden 8. februar.