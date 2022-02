Dina træner hunde med et klik: Sådan taler du på en måde, din hund kan forstå

VESLØS:- Den hund lærer aldrig noget!

Så kontant var beskeden, da Dina Doctermann i begyndelsen af 90’erne mødte op til sin første træningsdag hos den lokale afdeling af Dansk Politihundeforening.

I den anden ende af snoren havde hun sin slædehund - en hundetype, der ofte får skyld for at være umedgørlig eller stædig.

Dina Doctermann lod sig dog ikke afskrække. I dag er hun i hundekredse endda kendt som lidt af en ekspert i træning af menneskets bedste ven.

Hun driver ”Vesløs Hundesport” sammen med sin mand, Henrik Doctermann, fra deres hjem i Hannæs, hvor hun holder kurser og seminarer for træningsinteresserede hundeejere fra hele landet.

En belønning kan være enten en lækker godbid eller yndlingslegetøjet - eller begge dele.

Væsentlig anderledes

Men den lærdom, hun giver videre til sine elever, er dog væsentlig anderledes end den, hun selv blev introduceret til, da hun startede sin rejse i hundetræning dengang i 90’erne.

- Der var meget med at rykke hårdt i halsbåndet og hæve stemmen. Men sådan var tiden, det gjorde alle dengang, fortæller hun over en kop kaffe, da vi sidder bænket i de indendørs træningslokaler, som hun har indrettet til sine kursister.

Men i slut-90’erne skete der noget. Dina Doctermann stiftede for første gang bekendtskab med Karen Pryors træningsteknikker, i dag kendt vidt og bredt som ”klikkertræning”.

- Vi taler ofte og meget til vores dyr, og selvom vi måske føler det, så kan de reelt ikke forstå, hvad vi siger. Men med klikkertræning taler vi på en måde, som hunden kan forstå, forklarer Dina Doctermann.

I klikkertræning belønner man omgående den ønskede adfærd med et klik og en belønning - og det system er effektivt, ikke kun hos hunde:

- Man bruger også klikkertræning i zoologiske haver, hvor dyrene er trænet til at posere på forskellige måder, når de skal tilses af dyrlæger og for eksempel skal have taget blodprøver, forklarer Dina Doctermann, der har set eksempler på klikkertræning af alt fra sommerfugle over akvariefisk.

- Så tænk over, hvor nemt det er i sammenligning, når man skal træne et dyr som en hund, der er så gennemført domesticeret, pointerer hun.

At træne sin hund handler ikke om at knægte dens vilje, eller at hunden ikke må få lov til at være hund, understreger hun.

Langt de fleste af vores firbenede venner ville faktisk have godt af det:

- Man behøver ikke have tårnhøje mål for sin træning. Bare det at træne de basale færdigheder med sin hund er god aktivering af hundens hjerne, og desuden er det kvalitetstid hund og ejer imellem, siger Dina Doctermann.

Schæferhunden Basil er dybt fokuseret under træningen. Dina Doctermann har også en border collie, og i mange år havde hun riesenschnauzer.

Kursister fra hele landet

Dina Doctermann blev i 2007 uddannet instruktør under hundetræningsorganisationen Canis, og hun åbnede efterfølgende den danske afdeling af Canis, hvor hun var ansvarlig for både netbutikken, medlemsbladet og egen afdeling af hundeskolen.

Fra 2013 var hun ansvarshavende chefredaktør på Canis-bladet, frem til bladet lukkede, og i løbet af årene har hun drevet to afdelinger af Canis Hundeskole og uddannet 11 hold klikkerinstruktører.

I dag driver hun Vesløs Hundesport helt uafhængigt, men træningen er fortsat baseret på Canis’ grundprincipper.

- Jeg holder kurser med typisk seks-syv deltagere, hvor nogle har hund med, og andre er observatører. Med det antal har jeg mulighed for at være til stede og instruere, mens træningen foregår, og kursisterne har samtidig mulighed for at lære ved at observere hinanden, fortæller hun.

Kursisterne kommer fra vidt forskellige egne af landet - denne uge har hun for eksempel en deltager fra Møgeltønder - og det er passionerede lydighedsentusiaster, som gerne bruger tid og penge på at komme på kursus i Vesløs, nogle flere gange i måneden.

Dermed er Vesløs Hundesport i dag hendes hovedbeskæftigelse, men sådan har det ikke altid været.

Det kræver ikke mange ords samtale for at høre, at Dina Doctermann ikke er helt lokal. Hun er født og opvokset på Sjælland, og i mange år drev ægteparret Doctermann deres eget rengøringsfirma i Holbæk.

Men livet som selvstændig var krævende, og af hensyn til helbredet begyndte de at overveje mulighederne for at skære ned på de mange arbejdstimer. Her kom beslutningen om at rykke tilværelsen til Nordjylland ind i billedet.

- Vi skulle prøve noget helt andet, så vi overtog huset her i Vesløs i 2015 og gjorde det i stand, inden vi flyttede ind og åbnede dørene for Vesløs Hundesport i 2017, siger hun.

Lille men mægtig - med den lille klikker kan man træne alt fra hunde til elefanter.

Slut med kø på motorvejen

I det første stykke tid drev Henrik Doctermann fortsat rengøringsfirmaet i Holbæk, hvor han tog af sted på arbejde mandag morgen og kom hjem torsdag aften.

- Han arbejdede gerne 12-14 timer om dagen, og så brugte han ellers weekenden på at komme sig. Men det betød også, at han ikke var helt så hurtig til at føle sig hjemme heroppe, som jeg var.

I dag er rengøringsfirmaet afviklet, og har Henrik Doctermann fået et lønmodtagerjob i Frøstrup.

- Så nu er det slut med at bruge tid på at holde i kø på motorvejen, siger Dina Doctermann med et smil.

Man kunne forestille sig, at skiftet fra Sjælland til Hannæs er en forandring, der ville være svær at vænne sig til. Men familien, der udover Dina, Henrik og sønnen Simon også tæller border collien Lexie og schæferhunden Basil, har følt sig rigtig godt taget imod:

- Da naboen havde sølvbryllup, fik vi en invitation i postkassen, selvom vi dårligt kendte dem. Tager man i XL-Byg, kan man godt sætte en time af, fordi man møder så mange, der lige skal snakke på vejen, siger Dina Doctermann og fortsætter:

- Sådan noget ser man aldrig på Sjælland - der ville folk knap nok hilse, når man mødte dem i Netto, siger Dina Doctermann.