Direktør og sportsdirektør og forlader Mors-Thy Håndbold - ny direktør udnævnt

THY-MORS:- Henrik Hedegaard har ydet en fantastisk indsats for Mors-Thy Håndbold, og hans store engagement har været medvirkende til, at vi fortsat er i landets bedste håndboldliga. Posten som sportsdirektør i Mors-Thy Håndhold en kæmpe udfordring blandt andet på grund af vores placering i landet, størrelsen på vores spillerbudget og så videre. Den post har Henrik udfyldt på forbilledlig vis.

Sådan siger bestyrelsesformand i Mors-Thy Håndbold, Lars Erik Nielsen, i en pressemeddelelse, som ligaklubben netop har sendt ud.

Her fremgår det også, at bestyrelsen allerede er i gang med at finde en ny sportsdirektør.

- Vi har sat processen i gang og forventer en hurtig afklaring. Vi bruger samtidig muligheden til at udvikle vores bagvedliggende organisation i Mors-Thy Håndbold. Dette arbejde berører ikke trænerstaben. Jonas Wille og Lars Krarup har bestyrelsens fulde opbakning. Det havde de i går, det har de i dag, og det har de også i morgen, slår Lars Erik Nielsen fast.

Henrik Hedegaards afgang betyder samtidig, at bestyrelsen har udnævnt den nuværende Salgsdirektør Hans Peter Jarl Madsen til ny adm. direktør.

- HP har et fantastisk netværk og har stor erfaring i at drive projekter, der er en kombination af frivillige og lønnede medarbejdere bl.a. i forbindelse med Thy Rock, ligesom han har ledererfaring efter 25 års ansættelse på Dragsbæk. HP har ydet en fantastisk indsats i de tre år, han har været først salgschef og senere salgsdirektør i Mors-Thy Håndbold, og vi er sikre på, at han er den helt rigtige person til at stå i spidsen for en fortsat solid og bæredygtig udvikling af selskabet, siger Lars Erik Nielsen i pressemeddelelsen.

Han roser samtidig afgående adm. dir. Per-Flemming Laursen for en fantastisk og stor frivillig indsats for Mors-Thy Håndbold.

- Per-Flemming har med sikker hånd styret klubben ind i roligt vande og efterlader en sund og velfungerende klub med orden i økonomien. Han har været ansat en enkelt dag om ugen, da direktørfunktionen i Mors-Thy Håndhold har været delt ud på sportsdirektøren og salgsdirektøren. Per-Flemming har været tovholder på vores organisatoriske udviklingsplaner, og det har hele tiden været sådan, at han ville træde tilbage, når en ny organisation var klar, og det er så der, vi er på vej hen nu, påpeger Lars Erik Nielsen.

Den nye adm. direktør Hans Peter Jarl Madsen går til den nye opgave med stor ydmyghed.

- Mors-Thy Håndbold er områdets ubestridt største sportsbrand med en helt unik opbakning på tværs af Thy og Mors. Bette Balkan er eksponent for, at vores hjemmekampe afvikles med en enestående opbakning og stemning, ligesom klubben nyder stor opbakning fra det lokale erhvervsliv. Klubbens talentarbejde er blandt det bedste i landet, og derfor ser jeg også med stor glæde og ikke mindst ydmyghed frem til at sætte mig i spidsen for Mors-Thy Håndbold. Jeg glæder mig til, sammen med spillerne, trænerstaben og administrationen at udvikle Mors-Thy Håndbold i årene fremover, siger Hans Peter Jarl Madsen i pressemeddelelsen.