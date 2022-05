Direktøren sagde op: Vicedirektør konstitueret som havnedirektør

HANSTHOLM:I en periode fremover vil Søren Zohnesen, vicedirektør og driftschef for Hanstholm Havn, bestride posten som havnedirektør.

Havnens bestyrelse har konstitueret 42-årige Søren Zohnesen som direktør. Han skal indtil videre bestride den post, der blev ledig, da Nils Skeby besluttede at stoppe efter knap to år i direktørstolen.

Konstitueringen af Søren Zohnesen sker for at skabe ro omkring havnen med en person ved roret, som kender havnen godt, fremgår det af en pressemeddelelse fra Hanstholm Havn.

Søren Zohnesen har været ansat ved Hanstholm Havn siden 2014. I en årrække fungerede han som havnevagt, men tiltrådte i 2020 en stilling som vicedirektør og driftschef.

- Det er vigtigt for mig og den øvrige bestyrelse, at der kommer ro omkring vores havn. Vi har derfor kikket indad og vurderet, at vi med Søren får en person, som kender havnen, medarbejdere, kunderne og øvrige samarbejdspartnere rigtig godt. Søren og jeg vil have et tæt parløb for at sikre, at vi får et solidt fundament, siger Michael Svane, formand for havnens bestyrelse.

Selv ser Søren Zohnesen frem til at stå i spidsen for havnen over den kommende tid for i nært samarbejde med såvel havnens bestyrelse som den øvrige organisation at sikre den bedst mulige videreudvikling af havnen.