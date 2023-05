Direktøren: - Vi har ikke scoret ekstra millioner på krig og krise

THY-MORS:Norlys: + 4,2 milliarder. Andel: + 10.9 milliarder.

Rekordoverskud før skat for 2022 i store energiselskaber har vakt forbløffelse og forargelse. Hvordan kan I tillade jer at skovle penge ind, mens vi forbrugere må finansiere festen i form af rekordhøje elregninger, lyder kritikken.

I morgen torsdag er der halvårligt repræsentantskabsmøde i Thy-Mors Energi A.M.B.A. Her får de 90 nyvalgte repræsentanter en gennemgang af selskabets økonomi baseret på 2022-regnskabet. Men administrerende direktør Lars Peter Christiansen forventer ikke at blive møde med et stormløb i den anledning.

- Vores resultat kan vi absolut være tilfreds med, men det ligger på linje med dem, vi har haft de sidste fem-ti år. En forsigtig forrentning af den egenkapital, der er investeret i vores el- og fibernet. De store overskud i de store selskaber er fremkommet ved mellemhandel på el, og Thy-Mors Energi er ikke nogen trader på det felt, siger direktøren, der forklarer videre:

- Vores elhandelsselskab Go' Energi, som vi ejer andre sammen med to andre energiselskaber, køber strøm på spotmarkedet til dagspris. Der er et fast tillæg på den pris, vi sælger strømmen for til vores forbrugere. På grund af prisudviklingen har omsætningen været høj, men overskuddet er på linje med andre år, siger Lars Peter Christiansen.

Thy-Mors Energi har 44.000 andelshavere. Selskabet Norlys har 800.000 over et stort område af Jylland. Selskabet er blevet kritiseret for et højt niveau for honorarer og diæter til bestyrelse og repræsentantskab.Det har der også været fremsat kritik af i Thy-Mors Energi, men den blev afvist af ledelsen.

- Vi har normal transparens omkring vores honorarer til bestyrelse og repræsentantskab. Jeg kan forsikre, at det ikke er stukket af, siger Lars Peter Christiansen.

Man kan sammenligne de frit tilgængelige vederlagsrapporter for 2022 fra de to selskaber. I Norlys modtager bestyrelsesformanden 739.900 kr. i honorar og diæter, mens menige bestyrelsesmedlemmers betaling varierer mellem 175.000 og 308.000 kr.

I Thy-Mors Energi får formand Robert Hove 280.000 kr. og næstformand Søren Markussen det halve. Menige bestyrelsesmedlemmer honoreres med 70.000 kr.

Repræsentantskabsmedlemmer i Norlys honoreres med 2500 kr. årligt. I Thy-Mors Energi får hver af de 90 valgte repræsentanter 1200 kr., men kun hvis de møder op til begge møder.

Gennemsigtigheden i de andelsejede energiselskaber omfatter også direktionens aflønning. I Norlys tjener administrerende direktør Niels Duedahl knap 8,7 mio. kr. Lars Peter Christiansen må nøjes med 1.624.000 kr., men så har han også fri firmabil.