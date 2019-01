Diskussion om nytårsløjer endte i trusler på livet

HURUP: Nogle drenges nytårsløjer fik en 36-årig mand fra Hurup til at gå fra koncepterne i en grad, så han endte med at blive anholdt og sigtet for vold, trusler og overtrædelse af våbenloven. Han blive senere nytårsdag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor politiet vil begære ham varetægtsfængslet, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Det hele startede kort før midnat, hvor den 36-årige kom op at diskutere med drengene og truede med at slå dem ihjel. En af drengenes far kom kort tid efter til stedet, og han endte med at blive slået og skubbet af den 36-årige, der derefter gik ind i huset og kom tilbage med det, drengene og faderen antog for at være en riffel, som han sigtede på dem og truede med.

Da politiet kom til stedet viste det sig dog, at det var et luftgevær, som manden havde hentet. Han blev anholdt og politiet fandt under en ransagning af hans bopæl yderligere en armbrøst, en strømpistol, en peberspray og et knojern.