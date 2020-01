Disse foreninger kan vinde fornem pris

THISTED:31. januar afholdes der for sjette gang Thy Awards i Thyhallen, og nu begynder man så småt at kunne løfte sløret for, hvem de nominerede er.

Hvert år bliver der uddelt fem priser; Årets Forening, Årets Talent, Årets Ungleder, Årets Sportsnavn og sidst Årets Leder.

De nominerede til Årets Forening er Thy Squash, Hurup Gymnastik- og Ungdomsforening samt Hundborg/Midtthy Rideklub.

For at komme i betragtning til hæderen, skal foreningen kunne leve op til kriterier som at have sat Thisted Kommune på landkortet nationalt eller internationalt, lave et godt og prisværdigt arbejde for børn, unge, voksne eller ældre. Være nytænkende og villig til at gå nye veje og i det hele taget være en positiv, god og loyal samarbejdspartner i forhold til Thisted Kommune.

Komité finder vinderen

Thy Squash er blandt andet nomineret, fordi de på kort tid har formået at udvikle nogle af de bedste spillere i Danmark. Gymnastikforeningen fordi det er en meget aktiv forening, som udover gymnastik også tilbyder svømning og badminton.

Rideklubben er nomineret fordi, at den både har dressur og spring for både bredde og elite samt handicapridning på programmet. Den integrerer ligeledes flygtninge og er gode til at skabe dygtige paradressurryttere.

Årets forening bliver valgt af en komité bestående af borgmester Ulla Vestergaard (S), formanden for folkeoplysningsudvalget, Steffen Thiesen, formanden for børne- og familieudvalget, Søren Zohnesen (V) samt sektionsleder for fritid, Kristian Pilgaard.