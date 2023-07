DMI melder om vindstød af stormstyrke i særlig del af Nordjylland

THY:Det er nok ikke søndag, at du skal regne med at tænde grillen og sidde på terrassen for at nyde det sidste af weekenden.

I hvert fald ikke, hvis du bor i Thy eller på Mors.

DMI melder nemlig om vind af stormstyrke i området.

- Vi ser det ikke så tit, at der kommer så meget vind her i sommermånederne, siger Henning Gisselø, vagthavende meteorolog hos DMI.

Han fortæller, at søndag generelt vil blive en blæsende fornøjelse i hele landet.

Men værst bliver det i Thy og på Mors, hvor vinden vil være på sit kraftigste søndag mellem klokken 15.00-18.00.

Meteorologen kommer derfor med en opfordring til beboerne i området.

- Hvis I har trampoliner, havemøbler, grill eller andre løse genstande, vil det være en god idé at sikre dem, siger han.

- Og så skal man nok ikke have for mange vinduer åbne.

Ifølge DMI vil blæsevejret aftage stille og roligt i løbet af natten til mandag, men det er ikke fordi, at der bliver stille vejr i starten af de kommende uge.

Til og med onsdag vil vejret skifte mellem sol, regn, overskyet og blæst.

Der er dog sol at hente på den anden side af det ustadige vejr.

Weekenden efter vil blive solrig med temperaturer mellem 20 og 25 grader.