Dobbelt guld til Thisteds kunstsvømmere

THISTED:Det blev til guld i både duet og solo, da Majken Ravn og Dina Olsen stillede op ved de danske juniormesterskaber.

Men vejen til den dobbelte triumf var brolagt med besværligheder. Mesterskabet blev på grund af corona-restriktioner, afholdt med videooptagelser i hver klub af svømmernes figurer og musikprogrammer. Herefter blev disse videoer delt med dommerne som herefter gav point

De to thyboer stillede op i Århus, da Thy-Hallen ikke var åbnet efter nedlukningen. Og her var præstationerne altså så gode, at de samme tog guldet i duet og høstede flest figurpoint, mens Majken Ravn tog sejren i solo.

På grund af nedlukningen af de syv kommuner havde de to Thisted-svømmere ikke haft mulighed for at træne i vandet i de sidste 14 dage, men da bevægelse mellem kommunerne igen blev tilladt fra torsdag middag, fik de pludselig chancen for at stille op alligevel.

Fredag trænede pigerne for første gang i 14 dage i Struer, som var det nærmeste, de kunne komme på en åben svømmehal, og lørdag tog de tidligt afsted mod Århus og fandt en svømmehal, hvor de kunne træne inden de, efter af være holdt tilbage i trafikken pga. traktordemonstrationer mod mink, tog til Egå Svømmehal, hvor de fik lov til at deltage i Silkeborg Kunstsvømnings videooptagelser af figurer og solo/duet.