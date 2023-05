Dobbelt op på ansatte: Nu har tegnestue fået ny medejer

THISTED:I nyindrettede kontorlokaler i hjertet af Thisted på Asylgade har tegnestuen Byg og Brand nok at se til.

Virksomheden tog sin spæde start 1. maj 2021 på Leopardvej med fire mand, men det antal er i dag vokset til det dobbelte. Medarbejdergruppen omfatter både arkitekter, bygningskonstruktører samt certificerede brand- og bæredygtighedsrådgivere.

En ændring af Bygningsreglementet i 2018 betød, at der pludselig opstod et gunstigt marked for aktører som Byg og Brand, der ernærer sig ved brandteknisk rådgivning og byggestyring. Med regelændringen blev ansvaret for den brandtekniske byggesagsbehandling nemlig flyttet væk fra kommunerne og ud til certificerede brandrådgivere. På den måde vil man nedbringe sagsbehandlingstiden og sikre, at alle byggerier lever op til de samme standarder, på tværs af kommuner.

- Vi kan hjælpe kunderne med rådgivning, uanset om de kun har en løs ide, eller om de kommer med et næsten færdigt projekt. Vi tager os også gerne af kontakten til ingeniøren, så kunden kun behøver at henvende sig ét sted, fortæller Michael Klit og tilføjer, at tegnestuen også ofte hjælper håndværksmestre med lovliggørelse hos kommunen, hvilket kan være en kompliceret proces.

Byg og Brand blev til som resultat af, at Kim Bislev og Kenneth Stærkjær valgte at fusionere deres virksomheder Build Consult og Kas Tegnestue. De to valgte i den forbindelse at tage kontakt til Michael Klit og tilbød ham at blive en del af den nye virksomhed:

- Jeg sad på det tidspunkt som byggesagsbehandler hos Thisted Kommune, så jeg havde snakket med Kim og Kenneth mange gange. Deres tilbud kom på et tidspunkt, hvor jeg så småt var klar til at se på nye udfordringer og flirtede med tanken om at blive selvstændig, fortæller Michael Klit, der i første omgang kom ind i virksomheden som ansat, men med en kontrakt, der ville give ham mulighed for at købe sig ind i forretningen senere.

Eftersom Kim Bislev af forretningsmæssige årsager måtte træde ud af ejerkredsen i 2022, trådte Michael Klit 1. januar 2023 ind som direktør og blev samtidig medejer sammen med Kenneth Stærkjær. Kim Bislev er fortsat en del af virksomheden, hvor han fungerer som bygningskonstruktør og tegnestueleder.

Selvom Byg og Brand har haft fart på væksten i løbet af de seneste to år, så er der ikke ambitioner om, at virksomheden skal fortsætte med samme vækstrater, påpeger Michael Klit.

- Det vigtigste for os er, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Jeg skal da ikke afvise, at vi kan finde plads til et par stykker mere, men vi er godt tilfredse med vores størrelse som det ser ud lige nu. Som lille virksomhed kan vi være nærværende overfor kunderne og have den personlige kontakt, hvor de ikke risikerer at ringe ind til en eller anden sekretær, der ikke ved, hvem de skal stilles om til, siger Michael Klit og tilføjer:

- Og så er vi billigere end de helt store, og det gør heller ikke noget. Vi er jo nordvestjyder.