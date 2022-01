Dobbelt op på elevtal: Sportsefterskole forventer 80 elever til næste skoleår

HUNDBORG:Thy Sportsefterskole forventer at tage hul på skoleåret 2022-23 med omkring 80 elever på skolen. I indeværende skoleår er der 37 elever på skolen. Den blev etableret 10. juni 2019 i de samme bygninger på Vorupørvej ved Hundborg, som frem til 2016 husede Thylands Idrætsefterskole.

- Vi skal helst have mere end 40 elever, for at drive skolen med sorte tal på bundlinjen, så med udsigt til 80 elever i det kommende skoleår er vi på vej ind i en god gænge, siger skoleleder Brian Nordstrøm.

Efterskolen har i øjeblikket elever fra alle egne af landet, og som det ser ud lige nu vil det kommende elevhold også bestå af unge, som er villige til at rejse langt for at komme på efterskole.

Brian Nordstrøm oplyser, at skole forventer at starte det nye skoleår med elever fra både Færøerne og fra Sydslesvig. Også unge fra Sjælland har fået øje for skolen.

- Til gengæld har vi ikke så mange lever fra lokalområdet i forhold til det antal, vil tiltrækker fra det øvrige land. Men det giver nogle muligheder for, at vores elever kan mødes og skabe nye relationer på tværs af geografien, siger Brian Nordstrøm.

Han tilføjer, at der blandt de kommende elever er mindre søskende til elever fra tidligere hold.

- Vi har haft rundvisning for kommende elever og der har været interesse for flere rundvisninger. Desværre er det en aktivitet, vi lige nu har indstillet på grund af corona-smitte, men den genoptages, så snart det er muligt, siger Brian Nordstrøm.