Dødsbranden i Thisted: Julines forældre vil måske få erstatning for tabet af deres datter

THISTED:Forældrene til Juline Seberg vil måske få tilkendt erstatning, efter hun døde af røgforgiftning under branden i boligkomplekset Munkegården i Thisted tilbage i marts 2021.

I forbindelse med en tiltale mod selskabet Munke Bolig ApS for overtrædelse af Byggeloven nedlægger anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi nemlig påstand om erstatning.

Det fremgår af anklageskriftet mod Munke Bolig, som Nordjyske har fået aktindsigt i, efter at der er berammet dato for retsmødet. Sagen skal føres i Thisted-afdelingen af Retten i Holstebro i april. Der er afsat tre timer til retsmødet, som vil blive afviklet som en bødesag uden domsmænd.

Sagens genstand er de trækiler, som holdt branddørene ud mod trappeopgangen i Munkegården åbne. Herved kunne den giftige røg uhindret trænge op til etagen oven over den brændende lejlighed, hvor den 19-årige Juline Seberg befandt sig. Hun døde senere på aftenen af røgforgiftning efter hun ikke formåede at åbne en flugtdør i den anden ende af fordelingsgangen.

Munke Bolig er tiltalt for overtrædelse af Byggelovens § 30. Den siger at "med bøde straffes den, der undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige for at undgå, at der opstår fare for en bebyggelses beboere eller andre".

Politiet har gennem adskillige vidneudsagn fra beboere og besøgende gjort gældende, at det var reglen snarere end undtagelsen, at branddørene blev holdt åbne. Det må de kun, hvis de er tilkoblet et automatisk branddørlukningsanlæg, der lukker dørene, hvis der opstår brand. Men der var hverken automatisk lukning eller røgalarmer i denne fløj af Munkegården, da branden opstod 4. marts 2021.

Kilen, der kostede et liv. Den trekantede træklods sad under døren ind til gangen på Juline Sebergs etage og holdt den åben. Men hvem gik og satte kiler i de branddøre, som skulle hindre spredning af røg? Det skal retten i Thisted tage stilling til i april. Foto: Bo Lehm

Anklageskriftet er dateret 30. september 2022. Hvis Munke Bolig havde valgt at betale bøden, ville sagen kunne have været afgjort administrativt. Det må tiltalte således have afvist at gøre. Nordjyske har spurgt anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi om, hvorledes erstatningsspørgsmålet er kommet med i tiltalen.

- Det kan være, at anklagemyndigheden nedlægger krav om erstatning på vegne af den forurettede. Det kan også være den forurettede, som har tilkendegivet, at man møder op med et krav. Det kan jeg ikke afgøre, for jeg har ikke sat mig ind i sagen endnu, siger Bolette Nørbjerg, som bliver den anklager, der møder i retten.

Det har ikke været muligt at få en uddybende forklaring fra anklagerfuldmægtig Morten Wibroe, som har forberedt sagen, men det kan fastslås, at det ikke er forældrene til afdøde, som har stillet krav om erstatning.

Det siger Monika Seberg, mor til Juline, til Nordjyske. Hun ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, idet hun er indkaldt som vidne.