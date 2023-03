Dødsbranden i Thisted: Mor rørt til tårer over opbakning

THISTED:- Jeg blev rørt. Ja, jeg var ved at tude, da Else, som jeg ikke kender, ringede og ville lave en indsamling til støtte for mig og mit forsøg på at opnå retfærdighed for Juline.

Det siger Monika Seberg, mor til Juline Seberg, som for to år siden omkom i branden i Munkegården i Thisted. I næste måned skal hun vidne i en sag mod Julines husvært, Munke Bolig Aps. Selskabet står tiltalt for ikke at overholde bygningsreglementet, hvad angår brandsikkerhed, men i tilknytning hertil har anklagemyndigheden betinget sig muligheden for at rejse krav om erstatning til Julines forældre.

I den forbindelse tildelte Retten i Holstebro først forældrene en bistandsadvokat, som efter deres ønske blev Gunhild Stausholm-Møller, partner i Advokathuset Funch & Nielsen. Men for nyligt tilbagekaldte retten dette tilsagn, fordi der var sket en fejl.

Det fik Monika Seberg til af egen lomme at hyre Stausholm-Møller til at fremføre erstatningskravet i retten. Det til trods for, at Monika Seberg, der er i gang med at uddanne sig til sygeplejerske, må leve af s.u.

Nordjyskes omtale af denne udvikling af den langvarige brandsag har givet anledning til adskillige reaktioner over for den efterladte mor.

- En pengeindsamling var foreslået, men har vist sig vanskelig at gennemføre. For at en indsamling er lovlig, skal den godkendes af Indsamlingsnævnet, og det koster 1200 kroner bare at søge om godkendelse. I stedet har nogle støttet mig privat. Også et par stykker, som ikke kender mig. Det er jeg meget taknemmelig for, siger Monika Seberg.

Den omtalte Else er Else Steenbuch Yde fra Nykøbing. Hun siger om sit initiativ:

- Den anden aften sad jeg og læste om, at Monika selv vil betale for advokat. Hver gang jeg har læst om den sag, render der så mange tanker gennem hovedet på mig. Stakkels dem, men det kunne have været så mange andre, for der er mange udlejningsejendomme, hvor brandsikkerheden ikke er i orden. Min søn har selv boet i Munkegården, og det var ellers et af de steder, jeg anså for at være i orden, Men det er jo ikke i orden, når man sætter klodser i, som holder branddørene åbne, siger Else Steenbuch Yde.

Hun følte en trang til at gøre noget.

- Jeg tænkte, at den advokatregning kan vel ikke være så dyr, men den er stor for hende, der ikke tjener noget. Så da jeg måtte erkende, at det ville blive for besværligt og dyrt at sætte en egentlig indsamling op, besluttede jeg mig for at spytte 1000 kroner i som personlig støtte. Og det kan jo være, at andre får samme tanke, siger Else Steenbuch Yde.