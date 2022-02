Dømt for at dyrke hamp i baghaven

THISTED:En 57-årig kvinde fra Thisted er ved retten i Holstebro blevet dømt for at dyrke hamp i sin have. Dommen lød på 60 dages fængsel, som blev gjort betinget med en prøvetid på to år.

Det var efter et anonymt tip, politiet sidste år konfiskerede 266 hampeplanter hos kvinden.

I anklageskriftet var det vurderet, at de 266 planter ville kunne give et forventet udbytte på knap 7,6 kilo hash. Anklager Camilla Berg fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser dog, at hun i forbindelse med retssagen foretog en anden omregning, idet der ikke var tale om indendørs, professionel skunkdyrkning. Sigtelsen i retten lød derfor på 2,4 kilo hash i stedet.

- Der er praksis for, at der sker en væsentlig reduktion når man opgør mængden, som planterne vil kunne give, når der er tale om mindre professionelt dyrkede planter, siger anklageren.

Kvinden blev dømt for, at hampeplanterne var til eget brug og ikke til videresalg til andre.