Dømt for at sætte ild til slikbutik: Nu er dommen skærpet

THISTED:Kort efter midnat 2. maj sidste år blev Thisted rystet af en voldsom eksplosion, der raserede slikbutikken Thy Slik i Storegade.

28. oktober 2019 blev den tidligere ejer af slikbutikken, Youssef Hussein, ved Retten i Holstebro idømt to års fængsel og udvisning med indrejseforbud i 12 år.

Det var en enig domsmandsret, der kendte ham skyldig i brandstiftelse. Foruden fængselsstraf og udvisning bestemte retten, at han skal betale sagens omkostninger og erstatning på mere end fire millioner kroner.

Den unge mand valgte selv at anke til landsretten. I går faldt der dom ved Vestre Landsret, og det var en skærpelse af byrettens dom.

- Nu har han fået to og et halvt års fængsel og udvisning for bestandigt, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

Eksplosionen og den efterfølgende brand medførte voldsomme skader på bygningen og satte flere alarmer i nabobutikker i gang. Alle butikkens vinduer blev blæst ud, og en stor del af taget styrtede sammen. Butikkens inventar, blandt andet en kummefryser, lå spredt ud over gaden.

I forbindelse med eksplosionen og branden kom den dengang 20-årige mand selv lettere til skade.