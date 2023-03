Dømt mand taler ud: Her er hans besked til den egn, han hærgede

HOLSTEBRO:- De mennesker i Thy, på Mors og i Salling, som jeg gjorde bange og fortræd, vil jeg gerne sige undskyld til. Der har ikke været onde hensigter bag det, jeg gjorde. Jeg var på flugt og var angst. Jeg kan ikke lave om på det, der skete, men jeg kan holde mig væk fra stoffer og håbe på, at de tilgiver mig en dag. Og håbe på, at jeg også finder grund til at tilgive mig selv, for den er svær, den her.

Den 43-årige mand har i Retten i Holstebro onsdag og torsdag fået oprullet det, der skete i de dage for et år siden, da han i natbukser var på flugt fra sine indre dæmoner og sit daværende hjem i Glyngøre og nærmest hærgede en hel egn som en Godzilla.

Nu står han i ly af et affaldsskur på parkeringspladsen bag retsbygningen og trækker luft ind gennem en tiltrængt cigaret, mens han kigger på én med et intenst blik bag brillerne. En behandlingsdom er faldet, og han har accepteret den.

Øjnene søger tillid, men der skal ikke megen fantasi til at se for sig, hvordan den tætbyggede mand i en anden sindsstemning kunne skabe rædsel og panik ved at true med sine medbragte knive og kosteskaft dengang i marts 2022.

- Der var heldigvis ikke nogen, der kom noget alvorligt til, men de har fået et kæmpechok. Den, der er kommet mest til skade, er nok mig med det, jeg må leve med at have gjort. Jeg klarer mig, holder mig væk fra stoffer og har heldigvis en god familie, der bakker mig op, siger manden, der nærmest ved et tilfælde havnede i Glyngøre efter at have boet mange år i Randers.

- Jeg lagde til i havnen med min sejlbåd. Jeg syntes, det var et rigtigt fedt sted. Der var en god omgangstone blandt de lokale. De tog sig godt af mig, så det endte med, at jeg lejede en bolig i Glyngøre. Jeg har altid arbejdet, har aldrig lavet noget kriminelt før dette, men i et år under lockdown gik det galt for mig i min isolation og ensomhed. Jeg begyndte at se syner, og det hjalp ikke at tage amfetamin. Det var nærmest som at hælde benzin på bålet, siger den 43-årige.

Han var kortvarigt indlagt, men fik ingen psykiatrisk hjælp, inden han blev sendt tilbage til Glyngøre og problemerne, der blot voksede. Hjælp fik han heller ikke i anden omgang i det halve år, han var varetægtsfængslet i Randers.

- Der var en sygeplejerske i arresten. Hun mente ikke, jeg var psykotisk nok til at komme nogen steder hen, husker han.

Men det var fra arresten i Randers, at manden gennem sin mor tog kontakt til Nordjyske. Allerede inden hans sag skulle for retten, ville han angiveligt gerne fortælle sin historie og derigennem sige undskyld til lokalbefolkningen i Nordvestjylland for den fortræd, han havde gjort. Men Nordjyske kunne ikke opnå tilladelse til et besøg i arresten, så undskyldningen falder først nu.

I retssalen blev tiltaltes fortid berørt. Hans opvækst var voldsom med en dansk mor og en marokkansk far, der bortførte den da fireårige dreng og hans bror til Marokko. Det lykkedes at hente drengene hjem til Danmark igen, og faren har han ikke set i 20 år. Som voksen har manden ikke gennemført nogen uddannelse, men han har været værtshusholder i København, hvorved han udviklede et alkoholmisbrug.

- Det er jeg ude af. Jeg har et arbejde at komme ud til, når jeg har fuldført den behandling, jeg er dømt til. Jeg skal have mit liv på ret køl og selvfølgelig tage mig af de erstatningskrav, jeg er blevet pålagt. Måske skal jeg have skrevet rundt til de forskellige, hvis jeg kan få lov at give dem en undskyldning. Det er søde mennesker her på egnen, og de har virkelig taget godt imod mig. Når jeg kommer ud, er jeg alene, men forhåbentlig finder jeg mig en sød kone en dag.