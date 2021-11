Dolle satser massivt: Største produktlancering i virksomhedens historie

FRØSTRUP:Overalt i Skandinavien ser man en tendens til, at flere flytter til mindre kvadratmeter i de større byer.

Det har givet ekstra efterspørgsel på pladsbesparende trappeløsninger hos salgsorganisatioenn Dolle Nordic, og virksomheden satser nu massivt på vækst i dette segment.

Det skriver Dolle Nordic i en pressemeddelelse.

Derfor lanceres 11 nye trapper, der er udviklet specielt til loftsrum og hemse. Med tilføjelsen af hele 6.000 varenumre fordobler virksomheden sit sortiment af pladsbesparende trappeløsninger og forfølger dermed en ambitiøs vækststrategi, der bliver rullet ud over de næste fire år.

- Der er tale om den største produktlancering i vores historie, som ikke alene spiller en kæmpe rolle for os internt, men som forhåbentlig også kommer til at påvirke vores salg markant. Vi har investeret mange penge i indkøbet af de nye trapper og har således også store forventninger til salget på det skandinaviske marked, siger Jesper Holm, der er administrerende direktør i Dolle Nordic.

Han forventer, at den nye produktlancering vil hæve omsætningen markant fordelt på de danske, svenske og norske markeder frem mod år 2025. Derudover håber Jesper Holm, at den øgede salgsaktivitet vil betyde, at han kan ansætte endnu flere hænder i de kommende år.

Ni ud af de 11 nye trapper er såkaldte modultrapper, med over 1.640 kombinationsmuligheder.

For eksempel er det muligt at tilpasse trapperne i højden, tilkøbe trin og selv vælge farve, gelændertype og stålramme. Kun to af trapperne er færdige pakkeløsninger, hvor konstruktionen og designet er låst fast.

Dolle Nordic er et datterselskab til det familieejede Dolle A/S i Frøstrup, som siden 1951 har udviklet sig til at være verdens førende indenfor udvikling, produktion og salg af lofttrapper.