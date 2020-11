Dom: Machette-mand skal blive i fængslet

HUNDBORG:I sommer kogte temperamentet over for en 37-årig mand fra Hundborg - det har han nu fået en dom på 11 måneder for. Ved 21-tiden en juni-aften blev en patrulje hidkaldt til en adresse på Mosevænget i Thisted. Den 37-årige mand, der er godt kendt af politiet, havde stået og råbt og skreget ude på vejen. Det fik en 42-årig beboer til at bede ham om at dæmpe sig.

Den 37-årige tændte derefter af. Han løb ind til naboen med en machete eller et sværd. Han truede naboen med det og ødelagde desuden sædet på en knallert, der stod på grunden. Inde i huset tog manden en køkkenkniv, som han også truede beboeren med. Manden blev anholdt og sigtet og har lige siden været fængslet.

Dommen er netop afsagt.

- 11 måneder ser ganske fornuftigt ud, siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.