Dom til ung vanvidsbilist: Leaset bil konfiskeres

THY:En 21-årig mand fra det nordlige Thy er ved retten i Holstebro tirsdag formiddag blevet dømt for vanvidskørsel. Ud over en dom på 20 dages ubetinget fængsel og frakendelse af førerretten ubetinget i tre år afgjorde retten, at den bil, som manden kørte i, skal konfiskeres hos leasingselskabet.

Forseelsen fandt sted i en eftermiddag i april 2021, hvor den dengang 20-årige mand kom fræsende sydpå ad Hanstholmvej. Ved Tved, hvor fartgrænsen er nedsat til 70 kilometer i timen, blev bilens hastighed målt til mindst 164 kilometer i timen, fremgår det af anklageskriftet.

Den unge mand fik kort efter episoden midlertidigt inddraget førerretten, hvilket ikke forhindrede ham i fortsat at sætte sig bag rattet. I september og oktober 2021 blev han stoppet to gange af politiet og sigtet for at køre uden førerret. Retten takserede disse to lovovertrædelser til en bøde på 5000 kroner.

Anklager Camilla Berg oplyser, at den domfældte udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke dommen. Det har han 14 dage til at beslutte sig for.