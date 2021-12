Dorte flyttede hjem og startede egen virksomhed

THISTED:En professionsbachelor i kommunikation på Journalisthøjskolen i Aarhus lokkede Dorte Toft Pedersen fra Thy til Smilets By.

Under uddannelsen har den nu 29-årige thybo varetaget opgaver for blandt andre Det Konservative Folkeparti og fagforeningen Krifa.

Men hun længtes hjem til Thy, og derfor tog hun beslutningen om at vende tilbage og starte egen virksomhed, Dorte Toft Kommunikation.

Selvom arbejdet ikke var den væsentligste årsag til hendes hjemvenden til Thy, så har hun siden starten som selvstændig kommunikationskonsulent i april 2020 haft god vind i sejlene.

En succes, som ifølge hende selv især har én årsag:

- Netværk er 100% det, der har betydet mest for mig. Især det netværk, jeg fik, da jeg flyttede ind hos kontorfællesskabet Thy & Co, fortæller Dorte Toft Pedersen.

Det er Thy Erhvervsforum, der står bag kontorfællesskabet, og her har Dorte Toft Pedersen fået en jævn tilstrømning af opgaver, siden hun flyttede sin virksomhed ind i lokalerne på Tilstedvej i starten af august sidste år.

Faktisk er omfanget af opgaver vokset så meget, at hun nu går med overvejelser om, hvordan hun skal tage næste skridt og udvide sin virksomhed.

Men der er også en anden ting, som ifølge Dorte Toft Pedersen måske har haft en betydning for den gode opstart:

Nemlig det stærke lokale sammenhold i Thy.

- Jeg tror, det kan være en fordel at starte virksomhed op i et område som Thy, hvor mange kender hinanden og ved, at lokal opbakning er vigtig for enhver virksomhed, siger Dorte Toft Pedersen og tilføjer:

- I Aarhus kan en virksomhed som min måske godt forsvinde lidt i mængden.

Selvom lysten og viljen til at skabe sit eget job bestemt har haft betydning for hendes beslutning, så var det primært familien og vennerne, der var den direkte årsag til Dorte Toft Pedersens tilbagevenden til Thy.

Netop spørgsmålet om, hvad der skal få unge thyboer hjem, er noget, der optager både lokale erhvervsdrivende, der hungrer efter arbejdskraft, og kommunen, der drømmer om befolkningstilvækst.

Spørgsmålet var også emnet for en undersøgelse, som Dorte Toft Pedersen gennemførte som et led i sin uddannelse sammen med studiekammerat og veninde Louise Hove Sørensen.

Undersøgelsen blev foretaget i 2017 blandt hundredvis af unge thyboer bosiddende i Aalborg og Aarhus, og den ledte senere til, at man etablerede netværkene Klub Thy Aalborg og Aarhus med de to kvinder som netværksfacilitatorer.

I undersøgelsen blev først og fremmest job og netværk fremhævet som vigtigste forudsætninger for en hjemvenden. Og tager man et kig på jobmulighederne i Thy, vil man muligvis blive positivt overraskede:

Der ligger ca. 1700 aktive virksomheder i Thy, ligesom der er god mulighed for at følge Dorte Toft Pedersens eksempel og starte for sig selv.

I forhold til andelen af unge, der vender hjem til Thy, ligger Thisted Kommune med 15,5 pct. faktisk lidt over landsgennemsnittet på 14 pct., ifølge en netop offentliggjort analyse foretaget af Momentum.