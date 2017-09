Drab skete efter drikkeri

THISTED: Nævningesagen om drabet på en 31-årig mand i en ejendom på Møllevej i Thisted i februar er gået i gang og det tiltalte ligeledes 31-årige mand fortæller om baggrunden for drabet, at de kan skyldes drikkeri.

- Jeg forsøgte at fortælle ham, at jeg ikke så godt tåler spiritus, sagde den 31-årige GS og forklarede, at han og den dræbte blev enige om at dele en flaske spiritus, som den dræbte havde med hjem om aftenen 27. februar.

- Jeg kan ikke kontrollere mit temperament, når jeg får for meget spiritus, sagde GS.

Han fortalte, at han ikke fik sagt stop i tide og da den dræbte ikke ville gå sin vej fra GS lejlighed, tog han to knive og angreb den dræbte.

Efter nogen diskussion om svarene fra på hvor mange stik og måde de skete på fra specialanklager Pia Koudahl, blev det til, at han stak en gang, mens den dræbte stod op, og bagefter stak han videre, mens de begge lå på gulvet.

Men der kom ikke nogen nærmere forklaring om hvorfor han blot gik i seng i stedet for at se efter om den anden 31-årige mand levede eller ej.

Men GS fastholdt, at han ikke ville slå den 31-årige ihjel, men stak ham i maven for at få ham til at forstå, at GS nu ikke ville drikke mere og blot have ro.

- Men jeg sagde også, at nu skulle han forsvinde for ellers ville jeg slå ham ihjel.

Han mente også, at den 31-årige skulle stoppes, inden han måske ville slå eller overfalde ham, og vidste også, at knivstik kunne være farlige.

- Jeg har aldrig stukket med kniv før og har altid vidst, at det kunne være farligt.

Om hvorvidt denne forklaring er nok til en dom for drab eller for dødsvold er op til nævningene senere at vurdere.

Resten af torsdag bliver med vidneforklaringer om især de tekniske forhold og retsmedicinernes vurderinger.