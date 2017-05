Drabssag: Vidne gennemhuller forklaring

HØRDUM: En kammerat til den 54-årige drabstiltalte fortæller i Retten i Holstebro en helt anden baggrund for at en 59-årig mand i september blev dræbt af skud fra et jagtgevær.

- Han sagde, at han flåede døren op og skød, siger kammeraten til den 54-årige og den forklaring var den, der blev givet, da den 54-årige senere den aften ville have kammeraten til at gemme geværet, som blev brugt til drabet.

Kammeraten er selv blevet dømt for at have opbevaret geværet og forklarer endnu en gang, at det var helt forkert, at han ikke gik til politiet med sin viden om geværet og den 54-åriges forklaring.

Med den udlægning er der sået stor tvivl om den 54-åriges forklaring om det dræbende skud var et vådeskud.

Efter nogle måneder valgte kammeraten at udlevere geværet, da han ikke længere kunne bære at lyve, og i marts fik politiet våbnet.