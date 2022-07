Drama i Cold Hawaii: Fiskekutter sejlede ind i surfer

NR. VORUPØR: En tysk surfer fik sig en alvorlig forskrækkelse, og en lokal fisker kan regne med at blive sigtet for både at overtræde straffeloven og søfartsloven.

Sådan er situationen efter en dramatisk hændelse på vandet ud for Nr. Vorupør i Thy søndag over middag.

Kl. 12.42 modtog Midt- og Vestjyllands Politi en anmeldelse om et sammenstød mellem surferen og fiskekutteren.

- Kutteren var på vej ind og påsejler altså den her surfer. Han må hoppe af sit bræt for ikke at blive ramt. der er heldigvis ingen personskade, oplyser vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Det er ikke lykkedes politiet at finde fiskeskipperen endnu.

- Men vi har en anelse om, hvem det er, men vi undersøger det stadig, siger Ole Vanghøj.

Reglerne for færdsel på vand levner ingen tvivl om, at ansvaret for sammenstødet hviler på fiskeskipperen.

- Fartøjer med motor skal altid vige for sejl, oplyser vagtchefen og peger på straffelovens paragraf 252 som den, der er blevet overtrådt. Den taler blandt andet om straf til den, der på hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.