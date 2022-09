Drama på stranden: Lokale hotelejere gik imod bestyrelse og sagde nej til salg

VILSUND:Et flertal af andelshaverne i Hotel Vildsund Strand er ikke til sinds at sælge hotellet. Det fik bestyrelsen klart at vide på en velbesøgt generalforsamling mandag aften.

- Der var mødt 130 andelshavere, som repræsenterede 834 andele. Af dem sagde 464 nej til salg af hotel og grund, mens 368 fulgte bestyrelsens forslag med mulighed for salg. Det fik den konsekvens, at seks ud af syv medlemmer af bestyrelsen valgte at trække sig. Der skal nu indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling 3. oktober, hvor vi skal have valgt nye personer ind, siger formand Anders Hornstrup, der lige nu er den eneste tilbageværende i bestyrelsen.

Han tolker resultatet således, at det er lokalpatrotisme, som får flertallet til at foretrække den nuværende ejerstruktur, hvor andele á 300 kroner stykket typisk er gået i arv gennem flere generationer.

- Man vil gerne bevare hotellet på fortrinsvis lokale hænder til gavn for Vilsund. Og sikre, at området, som hotellet ligger på, fortsat vil være til offentlig brug. Men beslutningen, der vedrører salg, blev på generalforsamlingen delt op i to. Der var et flertal af nogenlunde samme størrelse som det, der sagde nej til salg, som gik ind for, at der kan indføres en forkøbsret i den kommende forpagtningsaftale, hvis en ny forpagter ønsker en sådan. Det vil så fortsat være bestyrelsen, som afgør om og hvornår, købsretten i givet fald skal effektueres, siger Anders Hornstrup.

Strandarealet foran hotellet er tilsyneladende vigtigst for flertallet af andelshaverne. De vil bevare det som et fristed for beboerne i Vilsund. Foto: Bo Lehm

Han forventer ikke, at der bliver problemer med at få valgt ny bestyrelse mandag 3. oktober

- Der er andre, som gerne vil gå ind. Og selv om det lyder dramatisk, så blev generalforsamlingen mandag afviklet i god ro og orden. Den varede godt halvanden time, siger formanden.

Et fristed for Vilsund

Årsagen til generalforsamlingen var, at den mangeårige forpagter Gurli Thorsø Christensen har ønsket at træde tilbage på grund af alder. Hun har opsagt sin kontrakt til 1. februar 2023. Gurli Thorsø overværede generalforsamlingen og mener, at det springende punkt ikke er selve hotellet, men den store strandgrund, som selskabet ejer. Den er ifølge Matrikelregistret på 10.199 kvadratmeter.

- Jeg oplever, at andelshaverne er optaget af, at stranden og græsarealet fortsat skal være offentligt tilgængeligt. Det fungerer som et fristed for Vilsundborgerne, hvor de kommer for at bade, spise madpakker og fejre sankthans. Derfor var der snak om måske på et tidspunkt at sælge selve hotelbygningerne fra, men lade andelshaverne beholde grunden rundt om, siger Gurli Thorsø Christensen.

Du ønsker fortsat at arbejde på deltid under den kommende forpagter, og du mener, at du bør kompenseres for de ordrer, der er i bogen for de kommende år. Er du kommet nærmere de ønsker efter mandagens generalforsamling?



- Jeg er fortrøstningsfuld. Det er positivt, at der kommer nye øjne i bestyrelsen til at se på hotellets drift. Og så løber jeg ikke fra de aftaler, jeg har indgået. Det her er jo ikke en afvikling, men en fortsættelse, siger forpagteren.