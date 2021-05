Dramatisk afslutning: Sallingsund stjal de tre point

Sallingsund FC

Thisted FC

2-1

fodbold, serie 2

GLYNGØRE:Thisted FC troede, at de havde sikret sig et vitalt point til nedrykningsstriden i serie 2, da de i overtiden i onsdagens opgør ude mod Sallingsund FC fik udlignet til 1-1 dybt inde i overtiden. Desværre for thyboerne glemte de efterfølgende at dække op, og blot 20 sekunder senere scorede Sallingsund så til kampens slutresultat på 2-1.

- Den var virkelig hård, for vi spillede en af sæsonens bedste kampe, og et point havde virkelig lunet for os, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær. Scoringen til 2-1 kom da også en smule bag på Sallingsund-træner Jeppe Poulsen, der ikke fik det hele med.

- Jeg nåede slet ikke at se scoringen, så hurtigt gik det, siger han.

Gæsterne fra Thisted FC startede kampen klart bedst ud, og i første halvleg sad de på begivenhederne. Overtaget til thyboerne udmøntede sig også i flere optræk til en scoring, men skarpheden på banens sidste tredjedel manglede for gæsterne, der kunne gå til halvleg med en stilling på 0-0.

- Vores første halvleg var helt forfærdelig, og Thisted havde momentum, siger Jeppe Poulsen.

Anden halvleg blev mere jævnbyrdig, dog var Sallingsunds mål under den tungeste belejring. I det 79. minut bragte hjemmeholdet sig så i front, da Jakob Rolighed for anden kamp i træk kom på måltavlen efter et hjørnespark. Bagud med et mål satsede Thisted og smed en ekstra mand i angrebet, og i kampens overtid lignede det så, at den offensive satsning for Thisted bar frugt. En for kort tilbagelægning af Sallingsunds Daniel Frøslev blev opsnappet af Jacob Kjær, der rundede keeperen og gjorde det til 1-1. Knap var Thisted-spillerne blevet færdige med at juble over udligningen, inden de skulle fiske bolden ud af deres mål. Sallingsund gav bolden op, og et totalt passivt Thisted-forsvar lod Kasper Furbo spadsere igennem og lige før lukketid gjorde han det altså til 2-1.

- Det var ikke en kamp, hvor jeg på forhånd havde regnet med point, og derfor var det også ekstra ærgerligt, når vi nu var så tæt på, siger Jacob Kjær, mens de i Sallingsund-lejren erkender, at tingene går deres vej for tiden.

- Thisted gjorde det virkelig svært for os, men vi må også erkende, at vi har tur i den for tiden, siger Jeppe Poulsen.

Glade i serie 2

Med nederlaget til Thisted må de forsat se sig under nedrykningsstregen, mens Sallingsund FC med sejren indtager 1. pladsen i rækken, hvilket medfører en oprykning til serie 1.

- Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Serie 2 passer egentlig fint til os, og vi har egentlig ikke rigtig lyst til at rykke op i serie 1, men vi går selvfølgelig altid efter de tre point, når vi spiller kamp, og hvis det rækker til en oprykning, må vi jo tage det med, siger Jeppe Poulsen.

Pausestilling: 0-0

Mål: 1-0 Jakob Rolighed (79). 1-1 Jacob Kjær (90). 2-1 Kasper Furbo (90).