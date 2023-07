Dramatisk øvelse: Surfere kom faretruende tæt på redningshelikopter

VORUPØR:Leder af redningsstationen i Vorupør Benny Bak er forarget.

Ved en stor redningsøvelse søndag, med deltagelse af stationens redningsfartøj og en af Flyvevåbnets Merlin-redningshelikoptere, oplevede han, at flere surfere ikke respekterede redningsmandskabets arbejde på vandet.

Redningsøvelsen ligger som fast afslutning af Vorupør Strandfest, og derfor havde begivenheden trukket anslået 1000 mennesker til stranden, som kunne opleve redningsberedskabet på den åbne strand i fuld aktion.

De 3-4 meter høje bølger og dønninger gjorde betingelsen for øvelse realistiske. Foto: Ole Iversen

Men publikum kunne altså også se flere surfere, nogle med kite oppe i luften, som ikke respekterede øvelsen og sejlede for tæt på redningsøvelsen og helikopteren i luften.

- Jeg synes, at det er mangel på respekt for situationen, at flere surfere ikke kunne vente med at sejle den halve time, hvor øvelsen var i gang, men bare fortsatte på det sted, hvor øvelsen foregik, siger Benny Bak.

Flere gange kom surferne tæt på redningsbåden, og en kitesurfers sejl var lige så højt oppe som helikopteren. Nordjyske talte efterfølgende med helikopterberedskabet, og her var man heller ikke helt tilfredse med, at især en kitesurfer ikke kunne respektere situationen.

- Det er jo ikke sjov og ballade, vi har gang i. Jeg forstår slet ikke, at surferne ikke kunne forstå alvoren og vise redningsfolkene og helikopteren den respekt. I det mindste kunne de flytte længere øst på, hvor der ingen problemer var med at surfe, siger stationsleder Benny Bak.

Redningsstationsleder Benny Bak kunne med bekymring observere surfere der ikke respekterede en øvelse i gang. Foto: Ole Iversen

Han var i øvrigt glad for, at det var lykkedes at få helikopteren til Vorupør:

- Det er et par år siden sidst, og søndag var netop de helt rigtige betingelser for en god øvelse, med en hård vind og tre meter dønninger. Den hårde sønden-sydvest vind gjorde, at vi kunne indøve realistiske redningssituationer. Normalt, når vi udfører øvelsen i roligt sommervejr, vil piloten gerne, at redningsskibet sejler, for at give den fremdrift som helikopteren helst vil have. Det var ikke nødvendigt søndag, hvor den hårde vind gjorde omstændigheder meget realistiske, siger Benny Bak og fortsætter:

- En øvelse som denne er vigtig for os som redningsstation. Den holder os skarpe, når vi for eksempel arbejder sammen med helikopteren. Vi får jo løbende nye folk ind i tjenesten, og det er vigtigt, at også de prøver at lave redning med en helikopter hængende over båden, der løftes op og ned af tre meter høje bølger.

- Men at nogle surfere valgte at forsætte med deres aktiviteter midt i øvelsen, forstår jeg ikke. Det kan jo blive alvor for dem en dag, siger stationslederen for Vorupør Redningsstation, der nu vil tage kontakt til surfermiljøet og måske med hjælp fra surfklubben få en kommunikation i gang forud for næste øvelse - både, så der er frit øvelsesområde på vandet, og at stranden er ryddet, så redningsbåd og materiel kan komme ud.

