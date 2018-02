Dreng vågnet af koma

THISTED: Thisted Kommune har fået en besked fra forældrene til den fireårige dreng, som mandag blev kvæstet af en nedfalden gren i Christiansgave i Thisted, at deres søn nu er vågnet fra den kunstige koma.

De fortæller endda, at deres søn har " drengen har spist en is og sunget en lille sang".

- Det er vi naturligvis alle lettede over, fortæller Martin Kondrup Knudsen, chef for Dagtilbud, PPR, Asyl og Integration ved Thisted Kommune.

Han afviser også, at antydninger af, at Hundborg Børnehus handlede uansvarligt ved at tage på tur gennem Christiansgave, når DMI mandag morgen har udsendt stormvarsel.

Thisted Kommune forklarer, at der ikke var tale om en beredskabsmeddelelse, der frarådede al færdsel udendørs.

Derfor blev det vurderet at der ikke var så blæsende, at børnene ikke kunne komme ud.

- Vi mener stadig, der er tale om et hændeligt uheld - og den slags er vanskelige at gardere sig imod, forklarer Martin Kondrup Knudsen.

Forældrene til den ramte dreng bakker kommunen op i den udtalelse, og tager skarpt afstand fra den holdning at det skulle være børnehavens skyld:

- Vi bebrejder på ingen måde børnehaven - eller andre for den sags skyld - og vi vil gerne understrege at vi betragter det som et uheld og intet andet. Vi bakker 100 % op om børnehaven, der i vores øjne er verdens bedste og tryggeste af slagsen, siger forældrene.