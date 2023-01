Driftig erhvervsmand er Årets Thybo: - Du er en ægte lokalpatriot

HANSTHOLM:Årets Thybo 2022 er Søren Lukassen, direktør og medindehaver af Nordthy A/S i Østerild.

Fredag blev han hyldet af de 160 deltagere ved Thy Erhvervsforums årlige nytårskur, der i år blev holdt på Hotel Hanstholm, hvor han også fik overrakt prisen i form af en statuette af Thistedpigen.

- I gør alle os andre stolte af at have en virksomhed og en direktør, der vil udvikle en virksomhed og arbejdspladser i Thy, favnende det stærkt professionelle i kombination med et stærkt socialt ansvar, sagde direktør for Sparekassen Thy Ole Beith blandt andet i sin tale for prismodtageren.

- Du er en ægte lokalpatriot, der ikke bare udvikler en virksomhed, men bidrager til udvikling af en egn, lød det videre fra Ole Beith, der også i talen opsummerede en del af den voldsomme udvikling, familievirksomheden Nordthy har været igennem i løbet af årene.

Det hele startede med B. Lukassens kager, der blev grundlagt i 1966 og som i løbet af nogle år voksede til at betjene købmænd i hele Nordjylland med 10 lastbiler. Den kraftige udvikling betød, at pladsen efterhånden blev trang, og virksomheden opførte et stort byggeri på den nuværende adresse i 1990'erne.

Efterhånden som udviklingen af koncepterne skred frem, og centraldistribution blev mere udbredt, afviklede virksomheden sine egne biler, og i løbet af 00'erne begyndte man at importere produkter i eget navn - og sådan blev Nordthy-navnet født.

Flere opkøb har siden da styrket Nordthys position på markedet, og domicilet i Østerild er nærmest konstant knopskydende gennem de seneste år.

- Søren, det er jo ikke dig alene, der skaber det, men du står i spidsen for virksomheden. For dig er en dag uden udvikling en trist dag. Du vil sikkert sige kedelig, sagde Ole Beith og fortsatte:

- Der jo tale om virksomhed, hvor antallet af medarbejdere har passeret 100, og næste generation allerede er ved at være godt tilstede i virksomheden. Og hvad jeg har erfaret endda med stor succes.

Søren Lukassen holdt en lille takketale, efter han havde fået statuetten i hånden, og han takke flere gange udvælgelseskommiteern for, at de havde valgt at se mod "Udkantsthy" og Østerild:

- Ser man på dem, der allerede har fået prisen, er det et rigtig flot selskab at blive en del af. Og at det bliver som nr. 25 gør absolut ikke noget, det er sådan et godt jubilæumstal, sagde Søren Lukassen blandt andet i talen, hvor han også lagde vægt på vigtigheden i at hjælpe i lokalsamfundet - men også sendte en tak til familien:

- Som erhvervsleder har man ikke altid timer nok i døgnet, og det kræver, at man har baglandet i orden. Jeg har en masse familie og venner bagved, som jeg skylder en stor tak for, at jeg er nået her til.

- Jeg er fantastisk stolt over at modtage prisen, og når jeg kommer til at se på den fremover, er jeg sikker på, at det vil vække mange gode minder, tilføjede Søren Lukassen.

Prisen som Årets Thybo blev overrakt for første gang i 1998. Med ved årets kåring var en stribe tidligere vindere, heriblandt surfer Casper Steinfath, skovrider Ditte Svendsen og borgmester Niels Jørgen Pedersen (V). Prisen gives til en person, som har markeret sig og bidraget til at skabe udvikling i landsdelen, herunder også det at sætte Thy på landkortet, hvad end det er gennem sport, erhverv, kultur eller turistmæssige tiltag.

I 2021 gik prisen til to modtagere, nemlig brødrene Søren og Erik Hundahl, gennem en årrække har ledet familievirksomheden J. Hundahl i Thisted.