Drømmejagt på tværs af Atlanten

THISTED: - Hvis man ligesom mig føler, at man er bygget af noget andet, så er det fedt at få lov til at vise det, fortæller Marcus Boesen roligt.

Hans fremtid ser ellers alt andet end rolig ud, men i et par dage endnu står tiden stille med styrketræning og løb som fokuspunkterne for det unge muskelbundt, som vitterligt ser ud til at være bygget af noget andet.

Han har for længst fået sommerferie med resultater, der var fine nok til at give muligheder for udveksling i det forjættede land, Amerika.

For en uge siden var han med til U19 EM i amerikansk fodbold, og på søndag lyder det sidste farvel til familien inden turen går til en high school i Oklahoma, hvor han skal bo de næste 10 måneder.

Her er der amerikansk fodbold på skemaet og går det som thyboen drømmer om, så scorer han et legat, der giver adgang til et stort college med fokus på den udbredte sport.

- Jeg er mere end tilfreds, hvis jeg kan spille en hel college-karriere, og efter det er det NFL eller ingenting, siger den ambitiøse teenager.

Til forskel fra mange amerikanere begyndte han først at spille amerikansk fodbold i sine sene teenageår.

Efter en solid sejr i forårets EM i klassisk styrkeløft er det ikke usandsynligt at den unge atlet vil blive spottet på baggrund af sin fysiske fremtræden.