Drømmen om et seniorbofællesskab er helt opgivet

THY:For knap syv år siden købte foreningen Vestergårdens Venner det tidligere plejehjem Vestergården i Sundby. Planen var at skabe et seniorbofællesskab i bygningen, men det lykkedes aldrig. Nu er foreningen parat til at kaste håndklædet i ringen og sætte den store ejendom til salg.

På den seneste generalforsamling i Vestergårdens Venner fik bestyrelsen opbakning til gøre et forsøg på at afhænde bygningen. Men ikke til hvem som helst.

- Vi vil prøve at afhænde den til for eksempel en institution eller lignende, fortæller Povl Bojer, formand for venneforeningen.

Siden foreningen i 2015 købte det nedlagte plejehjem for 200.000 kroner af Thisted Kommune, har en del af lejlighederne været lejet ud, som regel i kortere perioder. Så rent økonomisk har foreningen i flere år kunnet generere et lille overskud, til trods for at der også er forholdsvis høje driftsudgifter.

Driftsudgifterne eksploderede dog i forbindelse med de stigende energipriser sidste år, hvilket tvang foreningen til at stoppe driften og lukke for lys, vand og varme i bygningen, oplyser Povl Bojer.

- Det er bestyrelsens opfattelse, at vi skal forsøge at få bygningen afhændet til nogle, som har et mere varigt behov for boligerne, så der bliver en stabilitet omkring det, siger han.

Bestyrelsesformanden oplyser, at man allerede har haft en henvendelse, som er under overvejelse.

Klausuler i Vesløs

I 2015 solgte Thisted Kommune også tre andre lukkede ældrecentre.

Sct. Mortensgaard i Ydby blev solgt for 525.000 kroner til en virksomhed, der bruger bygningen til institution for borgere med autisme. Stedet hedder nu Habitushuset Sct. Mortensgaard.

Nors Ældrecenter blev ifølge Thisted Kommune solgt for 201.500 kroner. Køberne var private, der ønskede at leje en del af de 20 lejligheder ud. Under navnet Paletten har det tidligere ældrecenter siden udviklet sig til et populært seniorbofællesskab, hvor der er mange aktiviteter. For nyligt skiftede bygningen ejere igen. Denne gang var salgsprisen 5,6 millioner kroner.

Endelig er der Stenhøj i Vesløs, der blev solgt til Vesløs Håndværker- og Borgerforening for 100 kroner. Som omtalt i Nordjyske forleden, har Ankestyrelsen netop afgjort, at det salg var ulovligt, idet foreningens formål med at erhverve bygningen ikke kunne betragtes som en saglig grund til, at kommunen havde ret til at tilsidesætte et bud, der var højere.

På grund af den lave pris blev Stenhøj, som det eneste af de fire nedlagte plejehjem, ved salget pålagt en servitut, som blev tinglyst ved handelen. Den betyder, at kommunen skal godkende en eventuel låneoptagelse. Kommunen fik desuden tinglyst en tilbagekøbsklausul for at forhindre borgerforeningen i at sælge bygningen videre med fortjeneste.

Kasper Gade, der er medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Stenhøj S/I, fastslår, at borgerforeningen langt hellere ville have betalt lidt mere for bygningen for til gengæld at have sluppet for klausulerne.

Det tidligere plejehjem i Vesløs er nu lejet ud til den selvejende institution Stenhøj Thy, der driver et botilbud for unge med handicap.