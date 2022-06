Drømmer du om at få dit eget værtshus? Her har du chancen

THISTED:Nu er chancen der, for at bestyre eller eje et af Thisteds førende brune værtshuse, Bondestuen, der ligger på Østerbakken.

De nuværende ejere, Brian Kristiansen og hans fætter Morten Andersen, der i august 2019 overtog værtshuset efter værtshusejer Tommy Sørensens død, har ikke længere den tid, der skal til for at passe værtshuset ordentligt.

- Jeg har været minkavler i Ballerum. Det fik jo en ende. Og nu har jeg fået et job på Mollerup Mølle, hvor jeg har faste weekendvagter. Derfor har jeg ikke længere den fornødne tid. Derudover er vi udfordret på at skaffe personalet, fortæller 35-årige Brian Kristiansen.

Han fortæller, at Bondestuen er kommet igennem corona-årene med skindet på næsen.

- Vi har jo aldrig haft åbent et helt år. Men når vi har åbent, kører det med fuld musik. Vi har et fantastisk publikum, der har betydet, at vi ikke har lidt økonomisk overlast, siger han.

Bondestuen har åbent hver torsdag, fredag og lørdag.

Værtshuset befinder sig i lejede lokaler.

Derfor gælder salget også kun goodwill, inventar og varelageret.

- Vi kunne godt tænke os at finde en person, der har det, der skal til for at drive stedet videre. Og også økonomisk kan det godt lade sig gøre at tjene gode penge på de tre dage, der er åbent. Og den nye forpagter bestemmer selv om åbningstiden skal udvides til flere dage, siger Brian Kristiansen.

Bondestuen har meddelt salgstankerne på sin Facebook-side.

Og Brian Kristiansen fortæller, at han allerede har fået 10 henvendelser.

- Jeg vil skønne, at de fem er seriøse. Så i øjeblikket har vi nogle fremvisninger med interesserede købere. Vi lukker for interesserede om to uger. Og så er det meningen, at vi laver et udbud. Så kan de interesserede købere fortælle os, hvad de vil give for Bondestuen foruden varelageret. Og så sælger vi til højeste bud, siger Brian Kristiansen.

Er man interesseret i at overtage Bondestuen kan Brian Kristiansen træffes på tlf. 2993 2891.

Lykkes det ikke at finde en sælger, er ejerne interesserede i at finde en person, der kunne tænke sig at være ansat bestyrer.

Men lige nu gælder det salget.