Dronningen kommer til en helt "ny" havn: Hanstholm håber på royal indvielse

Arbejdet med at færdiggøre havneudvidelsen går godt, og inden længe genoptages arbejdet på Vestmolen efter at have ligget stille hen over vinteren, så alt tyder på, at den ny og større havn står helt færdig til Dronningens besøg 31. august, hvor tanken er, at det også vil omfatte indvielsen af den nye havn.Foto: Hanstholm Havn