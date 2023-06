Dronningeopgør på vej efter drama? Lokalformand vil kvæle opstand

THISTED:- Her og nu er Ulla Vestergaard den eneste i den socialdemokratiske gruppe, der kan løse opgaven som gruppeformand, og det er hende, vi kører i stilling som borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg. Selvfølgelig kan der komme en modkandidat. Sker det, tager vi et valg mellem de to.

Sådan siger Preben Dahlgaard, formand for den socialdemokratiske partiforening i Thisted, på bagkant af ugens dramatiske møde i kommunalbestyrelsen, hvor den omdiskuterede skolestruktur var på dagsordenen.

Netop den sag viste åbenlys splittelse i den socialdemokratiske gruppe. Et mindretal på fire i den ni mand store gruppe stillede deres eget forslag i strukturdebatten. Forslaget gik stik imod det forslag, gruppeformand Ulla Vestergaard som en ud af flertallet på fem bakkede op om.

To ud af de fire, der gik imod gruppens flertal i strukturdebatten er fra Sydthy, nemlig Henning Holm og Claus Nybo. Men de to andre tilhører partiforeningen i Thisted, som Preben Dahlgaard altså er formand for. Det er Mette Kjærulff og Peter Uno Andersen. Sagen har pustet nyt liv i rygter om, at der internt i partiet tegner sig en opposition mod gruppeformand Ulla Vestergaard. Og Nordjyske erfarer, at der findes kræfter, som ønsker at køre Mette Kjærulff i stilling som borgmesterkandidat.

- Thisted partiforening er nødt til at se på, hvordan de kandidater, vi har stillet op, agerer. Partiforeningen bakker op om Ulla Vestergaard. Derfor har vi et problem, når Mette Kjærulff ikke støtter op, og det problem skal løses, siger Preben Dahlgaard, som er mindre kategorisk, når han skal sætte ord på, hvad partiforeningen vil foretage sig i forhold til Peter Uno Andersen, som også er en del af den interne opposition i den socialdemokratiske gruppe.

- Lige nu venter en sommerferie forude. Så er der ro til at samle tankerne, men i august har vi et ordinært møde i partiforeningen. Her samler vi op, og har Mette andre tanker i forhold til gruppeledelse og borgmesterkandidat, så må det frem her, siger Preben Dahlgaard.

Da Ulla Vestergaard senest blev opstillet som socialdemokratisk borgmesterkandidat, skete det med opbakning fra tre af fem socialdemokratiske partiforeninger i kommunen. Foruden foreningen i Thisted med 180 medlemmer også partiforeningerne i Hanstholm-Klitmøller og Midtthy. De to øvrige partiforeninger, Sydthy og Hannæs, undlod at tage stilling.

Preben Dahlgaard erkender, at der internt i partiets ni mand store gruppe er problemer med samarbejdet.

- Vi har forsøgt at holde det internt, men tirsdag blev det virkelig eksponeret, og det går ikke væk, bare fordi vi ikke taler om det, forklarer Preben Dahlgaard om årsagen til, at han nu sætter ord på situationen.

I lyset af den interne splittelse, som den kom til udtryk tirsdag, siger Preben Dahlgaard, at der er en socialdemokratisk gruppe i kommunalbestyrelsen, men den rummer en fraktion på tre til fire personer.

- Ulla har hele tiden været opmærksom på oppositionen internt. Det var der også, mens hun var borgmester. Dengang var den mindre og knap så synlig, men efter vi tabte borgmesterposten er oppositionen blevet større og mere synlig, siger Preben Dahlgaard.

Han understreger, at partiforeningen i Thisted har et klart ønske om at gå til valg med en ambition om at få borgmesterposten - og med Ulla Vestergaard som borgmesterkandidat.

- Derfor skal vi have ro på vores interne linjer. Der er nogle spilleregler, som skal følges af de kandidater, vi stiller op, siger Preben Dahlgaard, som erkender, at partiforeningen agerer på en måde, som i andre situationer har født løsgængere.

- Det er risikoen, men det er tydeligt, at det er håbløst for en gruppeformand at agere på de nuværende vilkår, siger han.

Han kalder firemandsgruppens forslag til skolestruktur for et udtryk for "politisk umodenhed og en hån mod de borgere, der har arbejdet seriøst med at formulere høringssvar".

- Politikere er valgt til at varetage fællesskabets interesser og træffe beslutninger. Ikke for at trække beslutninger i langdrag, siger han.

Preben Dahlgaard tilføjer, at Socialdemokratiet med en tredjedel af kommunalbestyrelens 27 mandater skal vise vilje til at tage ansvar.

- Det lagde Ulla Vestergaard op til. I stedet kom vi i en situation, hvor konstitueringen bag borgmesteren kollapsede og vores interne problemer blev udstillet. Det blev en dybt pinlig forestilling.

Og når det gælder skolestrukturen, som var den sag, der udløste balladen, er Preben Dahlgaard ikke fortrøstningsfuld med den beslutning, der blev truffet.

- De store skoler kan håbe, at de får nogle af de penge, de har brug for, mens lokalområderne skal se indad og overveje, hvad de skal gøre næste gang, for der er ikke skabt ro om skolerne eller mere kvalitet i undervisningen. Det er bekymrende, for det rækker langt videre end noget fnidder i en politisk gruppe og i en kommunalbestyrelse.

Mette Kjærulff sammen med partifællen Peter Skriver Nielsen under den ophedede debat om skolestruktur i byrådssalen i tirsdags. Her havde de to forskellige holdninger - ligesom resten af partiet. Foto: Bo Lehm

Nordjyske har forelagt Preben Dahlgaards udtalelser for Mette Kjærulff.

Hvad siger du til, at Preben Dalgaard som formand for den socialdemokratiske partiforening i Thisted kræver, at du bakker op om Ulla Vestergaard, og samtidig kalder det et problem, når du ikke gør det?

- Preben blander tingene sammen. Vi kan sagtens have sager løbende, hvor vi er uenige, uden at det stiller spørgsmål ved, hvem der er gruppeformand. Vi har valgt Ulla som gruppeformand, og det gælder også, selv om vi ikke var enige i sagen om skolerne. Så jeg forstår ikke, hvorfor han vil starte den diskussion op. Det her er ikke hans anliggende. Det hører til i den socialdemokratiske fællesledelse, der er den samlede paraply over de fem partiforeninger i Thisted Kommune. Det er fællesledelsen, der har det politiske samarbejde med gruppen i kommunalbestyrelsen, siger Mette Kjærulff.

Er du klar til at stille op som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet ved næste valg?



- Det vil jeg slet ikke tage stilling til nu. Spidskandidaten bliver valgt på en generalforsamling op til næste valg. Det er ikke noget, vi kan diskutere hver gang, der tilfældigvis er en sag, hvor vi er uenige. Det vil da være helt håbløst. Sagerne i 2023 viser, at vi er uenige på skift, og at der altså ikke er faste fraktioner. Vi er ikke i konstituering, og det giver lidt friere rammer i forhold til at være uenige, når det ikke lige handler om budgettet, hvor vi skal være enige.

Preben Dahlgaard antyder, at hans udmeldinger både nu og på det møde, der er bebudet i august, kan udløse, at nogen vil træde ud af S-gruppen for at blive løsgængere. Kan det være dig, han tænker på?



- Vi har et medlemsdemokrati, der vælger, hvem der er kandidater for S, og der har han en stemme ligesom alle andre, men der er ingen grund til, at han bliver personlig. Han burde forholde sig neutral som partiforeningsformand. Men jeg er og bliver socialdemokrat.