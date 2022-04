Droppede pladekontrakt - men lavede musik til ny film

THY:De måtte bryde med det, der lignede en "drømmekontrakt" med musikselskabet Universal.

Men nu har Line Gade, ung musiker med rødder i Thy, og hendes musikalske partner Sebastian Ingels, selv udsendt den første af de sange, som ellers skulle have været udgivet af Universal.

Duoen, der kalder sig Roya, udsendte debutsinglen "All I Love About Us", i fredags. Tre singler mere er på vej, efterfulgt af et helt album med de sange, som faktisk allerede lå klar, da Roya i begyndelsen af 2020 skrev under på kontrakten med Universal.

- Vi var mega glade og stolte, og det var en rigtig fin kontrakt. Men så kom coronaen og ændrede det hele. Universal mente, at nu skulle musikken være dansksproget, så de ville gerne, at vi lavede vores projekt helt om. Så prøvede vi på det i et halvt år, men måtte ende med at sige, at det ikke var det, vi skulle, fortæller 25-årige Line Gade.

Hun er vokset op i Hurup, har gået på musikskole i Thy og siden på Morsø Gymnasium og Skive MGK, inden hun videreuddannede sig på Aalborg Universitet med en bachelor i musikterapi.

Nu bor hun i Aarhus, hvor hun har et lydstudie sammen med Sebastian Ingels, der er uddannet lyddesigner, og som også fungerer som producer for deres musik.

- Vi har skrevet og produceret mange sange for andre. Det fede ved vores lille duo er, at vi kan klare hele produktionsdelen selv, og vi sidder også og laver marketingsstrategier, fortæller Line Gade.

Men det koster stadig at lancere ny musik, også selv om streamingtjenester som Spotify i vore dage er den primære kanal for nyudgivelserne. I stedet for at have et stort musikselskab i ryggen, har Roya nu entreret med et antal investorer, der har købt procenter af det kommende album.

Line Gade og Sebastian Igens udgør tilsammen duoen Roya. Foto: Julie Elkjær Sindberg

Filmversion af "500 Miles"

Men det afbrudte samarbejde med Universal har alligevel kastet noget af sig. For via musikselskabet fik Line Gade og Sebastian Ingels for et par år siden fik en opringning fra holdet bag en ny dansk spillefilm, "Miss Viborg". Kunne de tænke sig at lave en ny version af den skotske duo The Proclaimers hit "500 Miles"?

Det kunne de godt. Og resultatet blev en langsommere udgave af det gamle uptempo-hit, som i filmen også bliver sunget på en karaoke-bar, inden Royas "500 Miles" optræder hen mod slutningen af filmen.

- Vi er gået totalt på eventyr i den sang og givet den en ny betydning, som passer ind i filmen, fortæller Line Gade.

"500 Miles" i Royas version optræder hen mod slutningen af "Miss Viborg". Den er optaget i Houlkær ved Viborg, som instruktøren, Marianne Blicher, stammer fra.

Filmen er et feelgood-drama om to meget forskellige skæbner, som ender med at opbygge et helt særligt venskab. "Miss Viborg" havde dansk biografpremiere for et par uger siden og har fået mange roser hos anmelderne. Og så har den allerede vundet en pris i en amerikansk festival, Santa Barbara International Film Festival. Her var der også stor efterspørgsel på sangen.

- Det var blandt andet derfor, vi endte med at udgive soundtracket. Og filmen skal på flere festivaller til sommer, så jeg tror, at det godt kan føre noget mere med sig, siger Line Gade.