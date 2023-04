Droppede svineavl og satsede på halm: Nu er fabrikken udvidet til det dobbelte

HUNDBORG:Sidste år var de i flere måneder nødt til at arbejde i døgndrift for at følge med efterspørgslen på halmpiller. Men nu kan Højgaard Halmpiller igen sige ja til nye kunder, for efter en stor ombygning af produktionsanlægget er fabrikkens kapacitet nu udvidet til over det dobbelte.

Firmaet producerer halmpiller til strøelse ved især heste, men også til grise, høns og køer. Fabrikken er indrettet i de tidligere svinestalde samt i nybyggede haller på ejendommen Højgaard på Jannerupvej lidt nord for Hundborg.

Finn Gramstrup Larsen købte Højgaard i 1983 sammen med sin kone Lena G. Larsen. I mange år blev gården drevet med svineproduktion. Da sønnen Daniel Gramstrup Larsen blev uddannet landmand i 2007, blev han ansat på Højgaard, og det lå i kortene, at han på længere sigt skulle overtage gården. Men Daniel interesserer sig mere for maskiner og markarbejde end for grise, og da staldanlæggene samtidig var ved at trænge til en omfattende renovering, skulle der træffes en meget stor beslutning. Skulle man bruge en masse penge på at udvide svineproduktionen, eller gå en helt anden vej?

Da Finn og Daniel Larsen i 2011 besøgte Agromek, fattede de interesse for en stand, hvor der var en, der havde lavet sin egen halmpilleproduktion. Det satte tankerne i gang, og i 2012 blev svineproduktionen afviklet, og de to landmænd gik for alvor i gang med at satse på produktion af halmpiller til strøelse.

I 2017 var omsætningen vokset så meget, at de fik bygget to store haller til halmlager.

Storbrand gav kunder

Produktionsanlægget havde en kapacitet på cirka to tons i timen, hvilket sidste år viste sig at være alt for lidt.

- Da brændstof pludselig blev så dyrt, kom der virkelig mange bestillinger fra folk, som ville forsøge at fyre med halmpiller i stedet for træpiller. Vi havde tre-fire måneders leveringstid, selv om vi kørte i døgndrift. Vi kunne slet ikke følge med, fortæller Eva Linnea Larsen, der er gift med Daniel Gramstrup Larsen. Hun er grafisk designer, men har siden maj sidste år været ansat i Højgaard Halmpiller, hvor hun passer kontoret.

Sådan ser halmpillerne ud. Når de skal bruges som strøelse til køer, grise og kyllinger, sælges produktet som regel i form af knuste halmpiller, mens hele halmpiller bruges som strøelse til heste. Foto: Bo Lehm

Hendes mand peger også på en anden årsag, der medvirkede til, at efterspørgslen steg ekstra meget sidste sommer. 3. juni raserede en voldsom brand nemlig produktionshallen hos firmaet Easy-AgriCare på Mors, og dermed var en af landets største producenter af halmpiller og strøelse midlertidigt sat ud af spillet.

- Vores mail var rødglødende, fortæller Eva Linnea Larsen og fortsætter:

- Det er dejligt, at vi nu kan følge med igen. Vi har nogle kunder, vi tidligere har måttet sige nej til, som vi nu kan ringe op og sige, at nu har vi faktisk kapacitet.

I februar lukkede fabrikken nemlig helt ned i tre uger, hvor alt blev taget ud, og produktionsanlægget blev bygget op på ny med både gamle og nye elementer og en større halmpresser. Forinden havde Finn og Daniel Larsen brugt et halvt år på at planlægge det nye anlæg og opkøbe brugte dele, som blev tilpasset formålet.

Nu kan fabrikken producere næsten fem ton halmpiller i timen. Eva Linnea og Daniel G. Larsen forventer, at Højgaard Halmpiller i den kommende sæson, der starter ved høsten i august, vil komme til at producere cirka 10.000 ton halm.

I produktionsanlægget snittes halmen og presses til piller under høj varme. Det giver mange fordele i forhold til at bruge ubehandlet halm som strøelse. Foto: Bo Lehm

Hver sine opgaver

Det er Daniel G. Larsen, der sørger for at skaffe halmen til fabrikken, som fortsat ejes af hans far. Daniel selv startede for godt fire år siden en maskinstation, Aalholm Agro, og han forpagter og driver også den jord, der hører til Højgaard.

En række lokale landmænd leverer også halm til fabrikken, og ind imellem får Finn G. Larsen et læs halm med tilbage i lastbilen, når han har kørt ud med en leverance af halmpiller. Han leverer både til landmænd direkte og til virksomheden AJ Energi i Aulum, som Højgaard Halmpiller er underleverandør til.

- Vi har hver især vores opgaver i virksomheden, og det fungerer fint, siger Eva Linnea Larsen.

Daniel Gramstrup Larsen, Eva Linnea Larsen og Finn Gramstrup Larsen har hver sine opgaver i firmaet. Foto: Bo Lehm

Ud over de tre familiemedlemmer har Højgaard Halmpiller to medarbejdere ansat i produktionen.

Eva Linnea og Daniel G. Larsen, der er henholdsvis 36 og 37 år, bor sammen med deres fire børn på en ejendom på Rosvangvej ganske tæt ved fabrikken. Ud over at passe kontoret på Højgaard Halmpiller hjælper hun til i sin mands firma og har også egen grafisk virksomhed.

Med opgraderingen af fabrikken på plads har 61-årige Finn G. Larsen og hans søn genoptaget snakken om et kommende generationsskifte, sideløbende med at de hele tiden prøver at forbedre anlægget, så familievirksomheden kører så godt som muligt.