DTU’s rektor kritiserede regeringens vindmøllepolitik

ØSTERILD: - Det er en festdag, og på DTU er vi også stolte af, at testcentret her i Østerild er blevet sådan en besøgsattraktion, som det er siden åbningen 2010. Det er da også et testcenter i verdensklasse, som vi alle kan være stolte af.

Sådan lød det fra DTU-rektor Anders Bjarklev, da han som den tredje af i alt seks talte ved den officielle åbning lørdag over middag af det drifts- og besøgscenter, som DTU, Thisted Kommune og Realdania har opført med støtte fra Naturstyrelsen og Vindmølleindustrien.

Men så dryppede DTU-rektoren malurt i bægeret:

- Bevillingerne er faldet med 500 mio. kr. over de seneste fem år. Så nok bærer Danmark den grønne førertrøje, men jeg ved fra møder for nylig, at Kina er parat til at overtage denne førertrøje, sagde Anders Bjarklev og tilføjede:

- Jeg synes, at regeringen skal tænke over, om det er klogt at lægge sig afslappet midt i feltet, hvis man er indehaver af den grønne førertrøje!

15 mio. kr. for 600 kvm

Bygningen, der er tegnet af Cubo Arkitekter, Aarhus, giver DTU og vindmølleindustrien gode kontor- og mødefaciliteter til at møde gæster, ligesom der er plads til udstillinger på de i alt ca. 600 kvadratmeter, som har kostet "i omegnen af 15 mio. kr.".

Med de erfaringer, man har for besøgsinteressen på testcentret, venter man årligt omkring 30.000 gæster i besøgscentret, og ambitionen er da også, at der til enhver tid skal præsenteres en tidssvarende og aktuel formidling om vindenergi, set fra mange perspektiver, og om testcentret helt konkret.

Forud for rektoren talte energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), der ønskede tillykke og slog fast, at der er brug for besøgscentret. Han gav tilsagn om, at regeringen vil fastholde den grønne førertrøje.

Lys fremtid for vindkraft

Det er baggrunden for, at regeringen har besluttet at udvide både dette og testcentret ved Høvsøre og at forhøje den tilladte højde på testmøller op til 300 meter, sagde han og slog fast, at målet for regeringen fortsat er, at Danmark 2030 får 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi:

- Vindkraft har en lys fremtid i Danmark, lød det fra ministeren.

Velkommen blev ministeren budt af bl.a. borgmester Lene Kjelgaard Jensen (K), som glædede sig over, at besøgscentret nu endelig kunne indvies og åbnes for offentligheden.

For testcentret og det tilhørende besøgscenter flugter fint med Thisted Kommunes vedtagne mål om at førende på energi- og klimaområdet, sagde hun som første taler til indledning på dagens officielle åbning.

Mere varieret natur i dag

Borgmesteren medgav, at der i starten var en stor skepsis både lokalt og nationalt over for testcentret. Men hun glædede sig over, at der nu er plantet 1,6 gange så mange ny træer, som man dengang fældede, og at forskere på alle felter er godt tilfredse med resultatet:

- Og så har vi i dag i området en mere varieret natur, end vi havde før, lød det fra Lene Kjelgaard, som også glædede sig over det lokale engagement hos f.eks. Østerild Borgerforening, som senere på eftermiddagen indviede en stiforbindelse fra byen til testcentret.

Smukt og funktionelt hus

Om drifts- og besøgscentret sagde hun:

- Nu står her et smukt og funktionelt hus, der passer godt ind i omgivelserne.

En beskrivelse, filantropidirektør Anne Skovbro fra Realdania tilsluttede sig:

- Dette er nu vores fælles sted, og det er virkelig en flot og funktionel ramme, sagde hun.

Også teknisk direktør Anders Vedel fra Vestas havde ordet, og han slog fast, at testcentrene er afgørende for udviklingen af ny teknologi på vindmølleområdet, og behov et for testcentre bliver bare større og større, sagde han.

Deri fik han tilslutning fra den sidste taler, som var teknisk direktør Morten Pilgaard Rasmussen fra Siemens Gamesa Offshore, som sagde, at uden disse testcentret ville Danmark ikke have den vindmølleproduktion, landet har i dag.